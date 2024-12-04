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韓國總統尹錫悅昨（3）晚緊急發表談話宣布戒嚴，使得台指期夜盤跳水，儘管短短2到3小時內就迅速解除戒嚴，但仍使韓元兌換美元貶超過1%。投資達人指出，消息面通常是驅動股價的動能之一，不喜歡波動的投資人，可以佈局金融債ETF，波動較小。市場專家表示，美國降息循環在9月啟動，明（2025）年將會是利率恢復正常的第1年，殖利率曲線有望全面回到正斜率，其中，又以金融債ETF受到不少投資人青睞。主要因金融債受到更高的監理，比起一般公司債違約率相對低、風險小，兼顧穩定領息，是適合長期定期定額持有的標的。觀察數據指出，過去金融債是機構法人獨愛，但是現在有不少散戶也動起來投資。截至12/4為止，金融債ETF前5名，分別是國泰10Y+金融債（00933B）、中信優先金融債（00773B）、群益投資級金融債（00724B）、永豐ESG銀行債15+（00958B）、元大10年IG銀行債（00786B）。其中，受益人數超過12萬人的00933B，最受投資人喜愛。因採取月月配息制度，適合有現金流需求的投資人，再加上本月除息金額不縮水，每股預計配發0.082元，年化配息率達到5.7%，息收表現亮眼，已連續4個交易日奪下金融債ETF冠軍，昨日更衝上2.2萬張好成績。市場專家點出，美選結果落幕後，川普上任存在不確定因素，加上還有通膨升溫疑慮、關稅說等雜訊會持續影響市場信心，加劇股市震盪，建議投資人可將部分資金轉向債市避險，趁低加碼建倉，債券殖利率還在多年來的平均高檔，坐領高息。