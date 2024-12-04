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MLB官網記者Will Leitch近日評比自1931年開始的歷屆大聯盟MVP，在這189屆歷史中，今年締造「54轟59盜」史詩級賽季的道奇日籍球星大谷翔平僅排在史上第27位，而繳出58轟的紐約洋基重砲「法官」Aaron Judge則高居第7。此份名單前5名，歷史全壘打王Barry Bonds就佔了3個席次，2001年打出破紀錄的73轟、外帶177次保送的Bonds登上榜首，2004年獲史上單季最多232次保送名列第3，2002年繳出個人生涯最高標準化進攻指數OPS+268排第5。引起熱議地是，今年兩位MVP的排名有段差距，Judge排在第7，大谷則是第27，文章曬出兩人數據，Judge今年繳出58轟、OPS1.159、OPS+223，大谷則是54轟、59盜、OPS+190，並分析道，「大谷第三度獲選MVP可能體現了他最出色的進攻賽季，然而，此次排名輸給他前兩次MVP賽季是因為他沒有投球，儘管他最終贏得了世界大賽。」如此排名讓網友質疑，此份評比以攻擊數據為優先評選數據，2022年的Judge繳出62轟、OPS1.111、OPS+211排在第8名，然而大谷最佳排名僅第15，是2021年仍效力天使，該季有46轟、OPS+158、8支三壘安打，登板投球拿下9勝2負、ERA3.18、156次三振。再來是2023年的大谷在天使的最後一季，排在第20名，有44轟、OPS1.066、10勝5負、ERA3.14，並分析道，「將大谷任何一個賽季與其他球員相比似乎都很怪，因為沒有人能像他一樣能二刀流出賽，會將2023賽季的排名略低於2021賽季，僅是因為他在最後一個月出賽較少。」Leitch表示這份評比用多種方式來評估，包含WAR（勝場貢獻值）、歷史意義、及當年聯盟整體競爭質量等，但他也坦言「我們也深知，這排名可能會引來不少爭議。」並強調在這份名單上的每一位MVP都已經很了不起。