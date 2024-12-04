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▲知名作家、編劇瓊瑤（本名陳喆）今（4）日下午在淡水住家輕生死亡，身旁留有遺書，享壽86歲。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤和平鑫濤結婚40年。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

知名作家、編劇瓊瑤（本名陳喆）今（4）日下午在淡水住家輕生死亡，身旁留有遺書，享壽86歲。瓊瑤生前最後一篇文停在11月28日，她回憶起亡夫平鑫濤，「是因為後山有鳥兒一直在叫著，聲音正像『不如歸去』嗎？我這些天特別想你。」回顧瓊瑤和皇冠集團創辦人平鑫濤當年愛得轟轟烈烈，男方在擁有家室的情況下追求她，儘管兩人感情恩愛，瓊瑤卻也因此承受8年委屈，甚至因為不忍心平鑫濤在生命最後被插鼻胃管，和平鑫濤子女鬧翻，如今她已回到摯愛身邊。瓊瑤曬出自己生前的照片，並配上她知名作品《庭院深深》的主題曲〈不如歸去〉，恰巧的是該曲的作詞人是她，而作曲人則是2日晚間癌逝的劉家昌，如今看來不勝唏噓。照片有不少平鑫濤在病榻上的畫面，她始終深情陪伴在側，其中一張，瓊瑤拿著自己最後一本作品《雪花飄落之前: 我生命中最後的一課》給平鑫濤看，當時平鑫濤已經插上鼻胃管，生命來到最後一段時光，令人心酸。回顧瓊瑤與平鑫濤的戀愛過程，兩人當年愛得轟轟烈烈，擁有妻小的平鑫濤猛烈追求她，甚至深情告白：「請妳等我，我在三個孩子長大之前，不會離婚！」儘管瓊瑤一度拒絕，卻仍抵擋不住平鑫濤的痴纏攻勢，瓊瑤曾分享：「他真的糾纏我到我無路可逃，也真的在平雲十五歲那年才離婚。他離婚後，我正過著很自在的單身生活，隨他怎樣求婚，我就是不答應。他依舊打死不退，三年後，才終於娶到我！」瓊瑤為了平鑫濤受了10幾年委屈，2019年平鑫濤在家人陪伴下，於醫院安詳病逝，享壽91歲。他在人生最後一段路，因為身體每況愈下插上鼻胃管，瓊瑤卻不願愛人受苦，激烈反對，甚至不惜和平鑫濤家人鬧翻，她一度滿腹委屈無處可說，儘管摯愛已經離開5年，瓊瑤仍無法放下過去，在最後的貼文寫下，這些年來如何克制自己去想念平鑫濤，如今終於能好好思念對方：「我多麼多麼的想你！好的你，壞的你！」本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎