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玻纖布大廠富喬雖然近期遭列注意股，但股價依舊強勁，今（4）日再度拉出漲停，來到30.35元，是2011年5月20日來、超過13年半，首度看到30元大關，成交量也爆出超過13萬張大量，位居成交量排行榜亞軍。PCB市場需求恢復，AI帶動LowDK高頻高速材料的需求快速成長，玻纖一貫廠富喬在現階段L1電子高階玻纖布交易市況熱並呈現供不應求之下，已朝更高規格的L2產品開發。富喬在2024年的目標是將LowDK高頻高速材料的產能拉到電子級玻纖布的30%，明年的目標則是因應市場需求再將產能比重提高。2025年將拓展LowDK高頻高速材料的產能到電子級玻纖布的40%。展望明年度，公司表示，工業級產品下游庫存在今年上半年已恢復至較正常水準，明年估會與今年下半年持平，而高頻高速產品則會是主要成長推動力；富喬在高頻高速第一代產品FLD 1已被認證生產，今年持續擴產交貨，但隨著AI伺服器對材料物理性質要求更高，富喬開發的FLD 2也被認證，第四季導入量產，兩代產品增產會推動明年獲利表現。看好AI伺服器未來五年年複合成長率達20%以上，兩代產品增產將推動明年獲利表現。富喬前三季玻纖布、紗營收占比約51%、49%，Low DK產品在AI伺服器、低軌衛星等高階應用上需求強勁，台灣布廠全年滿載，2025年也將維持滿載，富喬今年已加開一座熔爐，同步擴產FLD 1、FLD 2，預估Low DK占電子級玻纖布的產能比重，將從3成拉升至4成。富喬統計，台灣布廠主打高階產品，今、明二年可望全年滿載，玻纖紗廠因工業級客戶庫存去化結束，稼動率也從上半年的不到70%，拉升至下半年的80%以上，東莞布廠達80%，明年若需求回升，也有機會步入滿載。玻纖布廠富喬近期完成5萬張現增案，募集9.25億元，富喬隨著高階產品出貨增加，第三季財報毛利率轉佳，單季每股虧損0.03元，虧損較去年同期減少，前三季每股虧損0.17元，法人預估，富喬從第三季起營運出現好轉，隨著Low DK高階材料出貨放量，高階材料比重提高，有助獲利表現。富喬10月自結損益，單月歸屬母公司業主淨利3400萬元，每股稅後盈餘0.07元，均較去年同期轉虧為盈，並且光這1個月的獲利就能打平過去二季的赤字；累計前10月每股淨損收斂至0.1元。