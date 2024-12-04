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▲瓊瑤（右）曾不捨平鑫濤插管，一度難過到想「一躍而下」。（圖／翻攝微博，2017.05.02）

▲華語小說愛情教母瓊瑤在遺書中提到，想要為人生最後大事「作主」。（圖／NOWnews社群中心製作）

華語小說愛情教母瓊瑤今（4）日驚傳在住家輕生，享壽86歲，並留下最後聲明，也再次將自己寫的作品《當雪花飄落》當作起頭，事實上，這部作品是瓊瑤為了提倡「尊嚴死」所寫，更與亡夫平鑫濤有很大的關聯。2019年時，瓊瑤的第二任丈夫平鑫濤，正以92歲高齡躺在醫院病榻上，當時平鑫濤受到血管型失智症所苦，因此瓊瑤希望能讓平鑫濤有尊嚴地離開，卻與平鑫濤的子女，因是否使用鼻胃管而鬧得不可開交，後續還引發65本書版權爭議，最終寫下，為尊嚴死倡議。當雪花開始紛紛飄落我心裡輕輕的唱著歌終於等到了這一天生命裡的雪季沒錯過這趟旅程走來辛苦顛簸且喜也有各種精彩唱和經過了山路的崎嶇不平挨過了水路的駭浪風波留下了…留下了…我那些字字句句的著作是我今生為愛燃燒的熱火誰在雪地插了鮮花一朵陽光映著玫瑰如此鮮活正像我心中的雪與火無論是好是壞是對是錯那個我…那個我…始終追尋著日出與日落相信人間有愛 初心如昨這是我最後的選擇時間已到 生命不會更好不拖累所愛 也超越病魔我心翩然自如奔放快樂當此刻…當此刻…有如雪花與火花同時綻放我將飛向可以起舞的星河尊嚴死並不同於安樂死，日本所謂的尊嚴死是指自然死亡，是依據喪失意識且無治癒希望的末期病人，其生前預囑或家屬的請求，經醫師判定後，對病患不施予延長生命的治療措施，讓病患順其自然死亡。但這與採取積極作為，加速病患死亡的安樂死截然不同。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎