華語小說愛情教母瓊瑤今（4）日驚傳在住家輕生，享壽86歲，並留下最後聲明，也再次將自己寫的作品《當雪花飄落》當作起頭，事實上，這部作品是瓊瑤為了提倡「尊嚴死」所寫，更與亡夫平鑫濤有很大的關聯。
不捨丈夫病榻苦撐！瓊瑤寫下《雪花飄落之前》倡議尊嚴死
2019年時，瓊瑤的第二任丈夫平鑫濤，正以92歲高齡躺在醫院病榻上，當時平鑫濤受到血管型失智症所苦，因此瓊瑤希望能讓平鑫濤有尊嚴地離開，卻與平鑫濤的子女，因是否使用鼻胃管而鬧得不可開交，後續還引發65本書版權爭議，最終寫下《雪花飄落之前》，為尊嚴死倡議。
《當雪花飄落》
當雪花開始紛紛飄落
我心裡輕輕的唱著歌
終於等到了這一天
生命裡的雪季沒錯過
這趟旅程走來辛苦顛簸
且喜也有各種精彩唱和
經過了山路的崎嶇不平
挨過了水路的駭浪風波
留下了…留下了…
我那些字字句句的著作
是我今生為愛燃燒的熱火
誰在雪地插了鮮花一朵
陽光映著玫瑰如此鮮活
正像我心中的雪與火
無論是好是壞是對是錯
那個我…那個我…
始終追尋著日出與日落
相信人間有愛 初心如昨
這是我最後的選擇
時間已到 生命不會更好
不拖累所愛 也超越病魔
我心翩然自如奔放快樂
當此刻…當此刻…
有如雪花與火花同時綻放
我將飛向可以起舞的星河
尊嚴死從日本起源！拒絕無效醫療
尊嚴死並不同於安樂死，日本所謂的尊嚴死是指自然死亡，是依據喪失意識且無治癒希望的末期病人，其生前預囑或家屬的請求，經醫師判定後，對病患不施予延長生命的治療措施，讓病患順其自然死亡。但這與採取積極作為，加速病患死亡的安樂死截然不同。
🟡瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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2019年時，瓊瑤的第二任丈夫平鑫濤，正以92歲高齡躺在醫院病榻上，當時平鑫濤受到血管型失智症所苦，因此瓊瑤希望能讓平鑫濤有尊嚴地離開，卻與平鑫濤的子女，因是否使用鼻胃管而鬧得不可開交，後續還引發65本書版權爭議，最終寫下《雪花飄落之前》，為尊嚴死倡議。
《當雪花飄落》
當雪花開始紛紛飄落
我心裡輕輕的唱著歌
終於等到了這一天
生命裡的雪季沒錯過
這趟旅程走來辛苦顛簸
且喜也有各種精彩唱和
經過了山路的崎嶇不平
挨過了水路的駭浪風波
留下了…留下了…
我那些字字句句的著作
是我今生為愛燃燒的熱火
誰在雪地插了鮮花一朵
陽光映著玫瑰如此鮮活
正像我心中的雪與火
無論是好是壞是對是錯
那個我…那個我…
始終追尋著日出與日落
相信人間有愛 初心如昨
這是我最後的選擇
時間已到 生命不會更好
不拖累所愛 也超越病魔
我心翩然自如奔放快樂
當此刻…當此刻…
有如雪花與火花同時綻放
我將飛向可以起舞的星河
尊嚴死從日本起源！拒絕無效醫療
尊嚴死並不同於安樂死，日本所謂的尊嚴死是指自然死亡，是依據喪失意識且無治癒希望的末期病人，其生前預囑或家屬的請求，經醫師判定後，對病患不施予延長生命的治療措施，讓病患順其自然死亡。但這與採取積極作為，加速病患死亡的安樂死截然不同。
🟡瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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