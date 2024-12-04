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▲傅達仁出席「安樂善終」詩書畫義展開幕展，瓊瑤也到場力挺，兩人惺惺相惜。（圖／記者陳明安攝）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

傳奇作家瓊瑤今（4）日下午被發現陳屍淡水住處，秘書隨後於臉書代為公開瓊瑤的遺書，內容提及她選擇以自己的方式面對死亡。其實瓊瑤長年致力推動善終權議題，曾經祝福赴瑞士執行安樂死的85歲前體育主播傅達仁：「心想事成，一路好走！」並強調死亡前的折磨期越短，才是兒女對父母最好的愛、孝順和仁慈。傅達仁晚年因為罹癌病痛纏身，一心求死，選擇在安樂死合法化的瑞士走完人生最後一哩路，2018年台北時間6月7日瓊瑤被告知老友當天傍晚5點將執行安樂死，第一句話就說：「我祝他心想事成！一路好走！」她表示，每個人都擁有決定自己如何死亡的權利，「這是每個人的人權。」瓊瑤很早就跟子女說好自己如何「善終」，她2019年也在臉書發文，再度公開表態支持每個人有自我善終權，以及台灣安樂死立法。當時，瓊瑤寫給兒子和兒媳的一封公開信，預約自己的美好告別，「這是我第一次在臉書上寫下我的心聲，卻是我人生中最重要的一封信。《預約自己的美好告別》是我在《今周刊》裡讀到的一篇文章，這篇文章值得每個人去閱讀一遍。在這篇文章中，我才知道《病人自主權利法》已經立法通過，而且要在2019年1月6日開始實施了！換言之，病人可以自己決定如何死亡，不用再讓醫生和家屬來決定了。對我來說，這真是一件太好太好的喜訊！雖然我更希望可以立法安樂死，不過，尊嚴死聊勝於無，對於沒有希望的病患，總是邁出了一大步。」瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎