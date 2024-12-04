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勞動部勞發署公務員輕生案讓國人關注職場霸凌，對此行政院人事總處將成立霸凌通報平台，對此行政院長卓榮泰今（4）日受訪表示，該平台將直接請秘書長龔明鑫督導，說明這是一個安全且負責的通報管道，並將在近日內開通啟用，對於通報的同仁，會盡全力來保護其個人隱私與安全，強調霸凌零容忍，要把同事當做一家人。卓榮泰說，大家常說「身在公門好修行」，況且是在同一個公務部門裡面，同樣的工作，那更是一種緣分，值得珍惜。跟同事之間的相處，或是整個指揮系統的工作，做對的，互相鼓勵、互相學習；做不好的，自我檢討、共同的成長，絕對不容許有不理性的辱罵、霸凌、歧視的情形發生，「真的要把同事當做一家人」。卓榮泰說，針對若干件已被揭露的申訴案件，也要求行政院人事行政總處成立通報平台，請秘書長龔明鑫直接來督導，該平台是要提供給需要的同仁，有一個安全且負責的通報管道，平台近日內就會開通啟用，說明這是一個負責任的平台，會對通報同仁盡到最高的保護，讓其隱私、個人安全得到最好的保障。卓榮泰表示，政府對霸凌事件零容忍，再次強調相信這樣的做法，有助於未來揭露出若干不合理的現況，要將反霸凌事件當作政府從上到下，中央政府、地方政府一貫而且持續的作為，且希望不僅在公部門，在私人民間的工作場域當中，也要來共同營造一個合理、友善的工作環境，有效全面遏止霸凌事件的再度發生。