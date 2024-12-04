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2025年台灣燈會將在明年2/12到2/23間於桃園舉辦，觀光署攜手桃園國際機場公司，在桃園國際機場第2航廈1樓接機大廳北側，設置主題燈組，由台灣觀光大使「喔熊組長」及燈會生肖主題「旅行小蛇」化身花燈迎客，讓旅客入境就能體驗到燈會氛圍。觀光署表示，「2025台灣燈會」在明年2月桃園登場，桃園機場作為台灣國門，肩負迎接國際旅客重任，因此，由桃機公司邀請多次獲得國際獎項的傳統燈藝師藍永旗，為桃園國際機場第二航廈打造主題燈組。觀光署表示，此次位於桃機的燈組設計使用半球狀外框，融入元宵節文化意象，旅客可進入球體內部與主題燈組合影，主燈兩側放置台灣觀光大使「喔熊組長」、燈會生肖主題呼應「旅行小蛇」，象徵蛇年的吉祥與祝福。而這也是開啟「2025台灣燈會」第一座燈組。觀光署表示，台灣燈會是台灣年度最具代表性的大型文化盛會，每年吸引眾多國內外旅客參觀。「2025台灣燈會」主燈展演場A18展區從「宜居友好之樂、永續國際之善、頂尖創新之聚」各項概念延伸至燈區，展出1座主燈、2大副燈及6大燈區。位於A19展區的光的遊戲場，則是由5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。觀光署表示，各燈區廣邀請國內外藝術家、燈藝師，將台灣燈會打造成燈光藝術的交流平台，呈現花燈工藝的創新與傳承，展現華人世界獨特的元宵節慶活動。