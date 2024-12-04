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▲臺南市河樂廣場運河旁的 「未來．新希望—勇氣之樹」將於12月8日晚上舉行點燈儀式。（圖／高科大創新設計學院提供）

▲ 「勇氣之樹」樹體的結構運用現代設計語彙表達力量與穩定，與河樂廣場的現代都市景觀相呼應。（圖／高科大創新設計學院提供）

聖誕節即將到來，國立高雄科技大學創新設計學院今年與臺南市政府觀光旅遊局合作，以「設計引領創新、文化融入創意」為核心理念，在臺南市河樂廣場運河旁及新營文化中心廣場，打造了兩座富有情感與象徵意義的聖誕樹，主題為「未來．新希望」，兩座聖誕樹為歲末佳節增添光彩的同時，也傳遞了勇氣與希望的祝福，營造溫暖的節慶氛圍。此次創作由國立高雄科技大學文化創意產業系教授黃雅玲帶領團隊執行，作品將地方特色與藝術設計完美結合，傳遞出濃厚的文化底蘊與未來展望。座落於臺南市河樂廣場運河旁的「未來．新希望—勇氣之樹」，將於12月8日晚上7:00於中正路運河街口舉行點燈儀式。黃雅玲表示，這棵聖誕樹以堅韌和力量為設計核心，融入勇氣之花、星星及十字架等象徵元素，寓意在未來充滿未知挑戰的道路上，人們能懷抱信心，勇敢前行。樹體的結構運用現代設計語彙表達力量與穩定，與河樂廣場的現代都市景觀相呼應。「勇氣之樹」不僅是一件具有視覺藝術特色的聖誕樹，更象徵著對臺南人文與歷史的承接，啟示著未來勇敢應對各種挑戰的精神，成為運河畔一道亮麗的節慶風景。位於新營文化中心廣場的「未來．新希望—希望之樹」已於日前點亮，此座聖誕樹以聖經中耶穌祝福小孩子的故事為靈感，傳達對未來的期許與祝福。設計以柔和色調和溫暖光線為主，營造出一種祥和、感人的氛圍，讓每位經過的人感受到溫暖和希望。樹上的糖晶體裝飾更增添地方特色，象徵新營的傳統與現代交融。這棵聖誕樹向人們傳遞美好的未來願景，也將新營的文化特色透過創意設計表現得淋漓盡致，展現了地方與藝術的完美結合。高科大創新設計學院院長翟治平表示，這次兩棵聖誕樹展現了高雄科大創新設計學院的跨領域創意實力，希望透過這兩棵聖誕樹，帶給臺南市民無限的勇氣與希望。甫成立於2023年的高科大創新設計學院也期望藉由這樣的創新設計專案，促進學生與地方文化的互動，深化文化設計的實踐應用。