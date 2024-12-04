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▲▼瓊瑤留下告別信，粉絲湧入留言區跟阿姨道別。（圖／瓊瑤臉書）

瓊瑤（本名：陳喆）過世，享壽86歲，她的遺體今（4）日下午在淡水區的住家被發現，現場留有遺書，祕書淑玲稍早也在瓊瑤的臉書公開已於3日就寫好的告別文，堅定走絕路的選擇，引發讀者不捨，留言區刷一排爆哭的表情符號以及「阿姨」一詞哀悼，畫面讓人鼻酸。瓊瑤的告別文寫下：「各位親愛的朋友知音們：不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！『翩然』是我最喜歡的兩個字，代表的是『自主、自在、自由』的『飛翔』，優美而『輕盈』，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，『翩然』的化為雪花飛去了！這是我的願望，『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』。」這一段話是瓊瑤於2024年12月3日在淡水雙映樓寫下的長信，她的祕書淑玲今日代為在臉書發文，讓許多讀者不敢置信，湧入貼文留下爆哭表情符號，並跟阿姨道別：「阿姨一路走好」、「阿姨，我無法相信阿姨這突如其來的翩然歸去，視頻中的阿姨還如此的健康、如此的美麗、如此的正能量滿滿，怎麼就會是雪花飄落呢？」、「阿姨，為什麼要這麼做，生如夏花，死得轟轟烈烈！我的心好痛」、「阿姨，很突然，很捨不得您」、「我已經震驚到不知道該說什麼了...阿姨」，留言不只台灣讀者，還包含其他國家的粉絲，以簡體字痛心哀悼。本 名：陳喆出 生：1938年4月20日過 世：2024年12月3日（86歲）婚 姻：馬森慶（1959年結婚—1964年結束）、平鑫濤（1979年結婚—2019年喪偶）兒 女：1子事 蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》撰寫的小說多部已改編成電視電影代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》獎 項：小說改編電影《庭院深深》、《女朋友》分別獲得第9屆、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎