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▲作家瓊瑤著有《還珠格格》、《一簾幽夢》等膾炙人口作品。（圖／記者周淑萍攝）

▲今瓊瑤過世，相關關鍵字秒登微博熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

著有《還珠格格》、《一簾幽夢》的知名作家瓊瑤（本名陳喆，27年次），今（4）日驚傳在淡水區的住家輕生死亡，身旁留有遺書，享壽86歲。昨才驚聞83歲音樂人劉家昌癌逝、今又有瓊瑤過世，接連憾事噩耗秒登微博熱搜第一，相關「瓊瑤去世」、「瓊瑤遺書」等關鍵字全上榜，引起陸網影迷悲慟直呼「華人世界損失」。知名作家瓊瑤今下午1時許，在新北市淡水區住家內輕生身亡，享壽86歲。瓊瑤的63歲兒子證實母親死訊，並表示留有遺書。消息一出，不只台灣民眾震驚，連大陸微博也有多筆新聞曝光瓊瑤死訊，「瓊瑤去世」關鍵字秒登微博熱搜第一，包括「瓊瑤遺書」、「瓊瑤 當雪花飄落」等關鍵字全上榜。昨才驚聞83歲音樂人劉家昌癌逝、今又有瓊瑤過世，接連憾事噩耗讓陸網也悲慟直呼「真的是華人世界的損失」，網友們紛紛留言「假的吧！」、「看到名字那一刻完全不敢相信」，感嘆文壇一代作家「作品都是我的青春」，人卻已經翩然的去了。