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▲瓊瑤日前才發文思念平鑫濤，並附上小詩嘆：「不如歸去。」（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤（右）曬出與平鑫濤（左）從年輕到中老年的舊合照。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤握住平鑫濤枯瘦露出青筋的手，畫面令人鼻酸。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

台灣知名作家兼影視製作人瓊瑤今（4）日下午在淡水區的住家輕生，救護人員到場後已無呼吸心跳，享壽86歲，死訊震驚外界。瓊瑤生前最後貼文，停留在上個月28日於臉書發表的《憶亡夫》一文，她貼出丈夫平鑫濤當時在病榻上和花葬的照片，並附上小詩感嘆「不如歸去」，而瓊瑤到昨日都還有回覆粉絲在貼文下方的留言。瓊瑤在5天前曾在個人臉書寫下小詩，標題為「憶亡夫」，內容道出她對數年前離世的丈夫平鑫濤的思念，她心痛寫下：「如歸去，多少的往事，已難追憶；多少的恩怨，已隨風而逝；兩個世界，幾許痴迷，幾載的離散，欲訴相思。這天上人間，可能再聚，聽那杜鵑，在林中輕啼，不如歸去，不如歸去，啊啊，不如歸去。」此外，從瓊瑤附上短片中可見許多她與平鑫濤從年輕到中老年的舊合照，以及平鑫濤當時在病榻上、花葬時的照片，「我去醫院看你，都會先握你的手，雖然，我知道你我已經在『兩個世界』裡。眼看著你的手，一天天變形，我真是心如刀絞呀！每次看到你睜開眼睛，我都覺得你在向我『呼救』，向我『吶喊』，使我情不自禁的依偎著你濕了眼眶。」瓊瑤最後更寫下：「大家等我，正在寫明天更新的內文，視力不好，感情氾濫，打字很慢。這些照片，終於拿出來了！每張照片後面都有故事，說不清，寫不盡，心似雙絲網，中有千千結！」沒想到卻成為她最後留下的遺言。而篇貼文也引發許多人留言朝聖，一直到昨日，瓊瑤都還有在貼文下方回覆粉絲的留言。