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勞發署北分署公務員之死的職場霸凌黑幕，引發全民公憤，民眾黨全力攻打這個議題，不但何佩珊下台、謝宜容移送法辦，連前部長許銘春也挨告貪污。其實，自民眾黨主席柯文哲收押禁見之後，全台聲援活動不間斷舉辦好幾十場，但動能已經不斷遞減。民眾黨主動在今（7）日下午發動反霸凌大遊行，再納入挺警消組工會、吹哨者保護法議題，多少也是希望另闢蹊徑求生存。細數民眾黨近期中大型活動：9月8日在立院旁濟南路集結，現場喊出2萬人，但立委以「台灣曼德拉」、「示現菩薩」形容柯文哲的發言，嚇跑不少中間選民。10月10日台北市黨部集合立委力量，在西門町發動集結，則是7分力氣用在「反廢死」，3分力氣聲援柯文哲。現場雖人流不斷，但實質參與者已經減少。10月27日黨中央傾全力回歸救柯、打北檢旋律，搶搭萬聖節氣氛推出「賴政府搞什麼鬼」活動，主攻「黨檢媒一體」擺設多個創意裝置，氛圍跟先前的集會並無不同，最後則是讓群眾戴上柯文哲面具，現場喊出6000人。11月各縣市的小型舉牌活動不斷，但已經淪為黨代表候選人自我宣傳的場域。民眾黨遍地開花的戰略，顯然已經讓小草疲乏，救柯主題也逐漸催不出群眾。柯文哲身陷囹圄，黨內唯一明星黃國昌角色更加吃重。但反廢死議題對黃國昌而言，卻是難有空間大剌剌操作。畢竟，黃國昌過去的廢死主張，色彩濃厚到強力水柱都沖不淡。2010年5月21日「暫停執行死刑才是討論死刑存廢的開始─致新任法務部長公開信」連署者黃國昌，會不斷、不斷被拿出來攻擊他立場不一。但反霸凌就不一樣，反霸凌是全民共識，是超越黨派的議題，的確應該趁著熱潮上，好好測試他最在行的群眾運動，到底搞不搞得起來。而對民眾黨的存續來說，同樣也有必要開闢柯文哲以外的議題，力拚重生。只不過，全台霸凌案雖然遍地開花，卻沒有一起能像謝宜容案捲起千堆雪，這場大遊行能為民眾黨帶來多少政治力，恐怕不容樂觀。