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知名作家瓊瑤今（4）日傳出在淡水家中身亡，享壽86歲。過去瓊瑤曾創作無數經典小說，詩情畫意、意境優美是瓊瑤小說的一大特點，其中又以《還珠格格》最具代表性；瓊瑤今（4）日在臉書貼出遺作《當雪花飄落》，並搭配雪景和朗誦的影片；資深媒體人黃揚明分享該則貼文並感嘆，「用這種方式告別，很瓊瑤」。瓊瑤在臉書發文，留給世人與故友的「遺書」《當雪花飄落》曝光，她在文中道，「別了！我至愛的你們！慶幸此生，曾經和你們相遇相知。」、「注意，我『死亡』的方式，是在我生命的終站實行的！年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』」。黃揚明分享該則貼文並感嘆，「用這種方式告別，很瓊瑤」，網友們紛紛留言，「人終會走這一遭，願所有人的離去都能以自己所希望的方式離去，願離去的人 一路好走！」、「感謝瓊瑤阿姨陪伴我的少女時代！」、「紛紛擾擾終落幕，一路好走」、「昨日劉家昌，今日瓊瑤，才子佳人的殞落，令人不勝唏噓」。