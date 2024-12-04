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▲兩位刑警吹口氣之後，一疊白紙在眾刑警的法眼前，瞬間變成了一疊千元現鈔，令眾刑警們看得目結舌（圖/記者鄧力軍翻攝）

烏日警分局結合魔術師「魔幻可樂」進行反詐騙宣導，知名魔術師可樂老師向烏日警分局偵查隊同仁近距離演示「白紙變鈔票」、「神奇的撲克牌A」、「時光布」等魔術，純熟的魔術手法，連資深刑警都目瞪口呆，絲毫看不出破綻。可樂老師笑稱，魔術也是一種詐騙，但是它是用來代給觀眾歡樂的!近在眼前的魔術秀，都看不出破綻了，更何況是隱身在網路世界及電話那端的陌生人。可樂老師在眾刑警眼前，拿著一疊白紙讓大家事先檢查，要求兩位刑警吹口氣之後，一疊白紙在眾刑警的法眼前，瞬間變成了一疊千元現鈔，令眾刑警們看得目結舌，隨及一陣熱列掌聲。緊接著可樂老師再表演找出特定撲克牌、可樂拆掉封膜後瞬間恢復原狀等障眼法魔術，都令刑警們大開眼界。烏日偵查隊長林宏霖表示「眼見不一定為憑!臉書、IG、抖音等投資型廣告，都是詐騙!請民眾不要輕易相信!」烏日警分局長尤啟南也呼籲民眾，「假投資、假檢警、假網拍等詐騙手法相當多，只要『談錢』都是詐騙，請民眾慎防詐騙，並善用反詐專線165及報案專線110查證。」