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▲86歲瓊瑤離世消息傳出，震驚整個演藝圈。（圖／瓊瑤臉書）

▲瓊瑤小檔案。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家瓊瑤曾創作過多部經典作品，包括《梅花烙》、《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等，未料今（4）日卻傳出她在家身亡消息，享壽86歲，讓演藝圈內許多好友和晚輩都感到惋惜。其中歌手李翊君曾唱過多部瓊瑤電視劇主題曲，更因為《還珠格格》的片尾曲〈雨蝶〉走紅，她稍早得知瓊瑤離世消息非常驚訝，直呼：「什麼！怎麼會這樣？」還說自己前幾天才叫對方保重，孰料如今卻發生此事。李翊君得知瓊瑤過世消息後，先是連連驚呼：「什麼！怎麼會這樣？不應該是這樣！」還頻頻追問消息正確與否，過了好一會兒才緩過神，哽咽表示：「太遺憾了！太難過、太難過了！」她透露，瓊瑤前幾天在臉書發文，自己當時還留言要對方好好保重身體，沒想到才過幾天就傳出噩耗。李翊君也提及，自己許多膾炙人口的歌曲都出自於瓊瑤，「瓊瑤阿姨是我的貴人、是我的恩人」，2人去年還在「瓊瑤創作60周年演唱會」同台，無奈現在卻天人永隔。李翊君表示，瓊瑤對整個華人世界的影視、文壇的貢獻十分了不起，影響許多世代無數人的愛情觀，失去她是所有人的遺憾。事實上，李翊君出道後確實為多部瓊瑤電視劇唱過主題曲、片尾曲和插曲，成為瓊瑤御用女歌手，其中包括〈雪珂〉、〈婉君〉、〈雨蝶〉等。李翊君去年和瓊瑤同台的時候，也提到自己學生時期並不出色，但被找去演唱〈婉君〉，讓她從此有了不一樣的人生，「瓊瑤阿姨是我最重要的貴人，謝謝她給我這個機會。」當時2人還在台上擁抱，沒想到如今卻只留下無盡遺憾。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎