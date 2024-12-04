創作出《還珠格格》的知名言情小說作家、編劇瓊瑤今（4）日傳出死訊，於淡水的家中身亡，享壽86歲。瓊瑤丈夫是皇冠文化集團創辦人平鑫濤，今日《NOWnews》親自詢問皇冠文化集團對於這位知名作家身故的看法，但對方內部人員以主管不在為由，表示不方便回應。此前，雙方由於一些爭議，瓊瑤的作品在皇冠出版社已不再銷售，書本狀態皆顯示「以絕版」。
瓊瑤與皇冠緣分頗深 因平鑫濤病情和平家人出現摩擦
瓊瑤創作年齡很早，9歲開始就寫小說，25歲時在《皇冠雜誌》發表了正式出道作《窗外》，也開啟了自己和這家出版社的緣分。她的第二任丈夫是皇冠文化負責人平鑫濤，對方已於2019年過世。
瓊瑤和平家人在2017，因為先生平鑫濤病情而出現摩擦，之後又出現版權問題爭議，於是合作54年的皇冠表示尊重瓊瑤的意見，將與其合作的65本作品都下架處理。而目前查看《皇冠樂讀網》上的79本與瓊瑤相關作品，《窗外》、《煙雨濛濛》、《還珠格格》等作品皆顯示「已絕版」，不再銷售。
瓊瑤過世 皇冠文化集團態度冷淡
《NOWnews》稍早親自拜訪皇冠集團，詢問內部人士關於瓊瑤身故一事，但對方表示「主管不在」為由，表示不方便回應。之後追問其他相關問題以及主管何時回來等事，對方皆回答「不清楚」，對此態度冷淡。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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瓊瑤和平家人在2017，因為先生平鑫濤病情而出現摩擦，之後又出現版權問題爭議，於是合作54年的皇冠表示尊重瓊瑤的意見，將與其合作的65本作品都下架處理。而目前查看《皇冠樂讀網》上的79本與瓊瑤相關作品，《窗外》、《煙雨濛濛》、《還珠格格》等作品皆顯示「已絕版」，不再銷售。
瓊瑤過世 皇冠文化集團態度冷淡
《NOWnews》稍早親自拜訪皇冠集團，詢問內部人士關於瓊瑤身故一事，但對方表示「主管不在」為由，表示不方便回應。之後追問其他相關問題以及主管何時回來等事，對方皆回答「不清楚」，對此態度冷淡。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
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※ 生命線專線：1995
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