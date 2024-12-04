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▲長榮航空今年與三麗鷗公司合作3架Hello Kitty彩繪機，第2架「粉萌機」今日正式亮相。（圖/長榮航空提供）

長榮航空今（2024）年與三麗鷗公司攜手推出3架全新的Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」在8月首航芝加哥後，第2架「粉萌機」今（4）日正式亮相首航日本仙台，也是首架機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機。而彩繪機的主角Hello Kitty也出席現場，穿著可愛的空服員制服，吸引旅客爭相拍照。長榮航空今日於桃園機場第二航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北-仙台粉萌派對」活動，現場不僅有大型主題背板、拱門及拍照打卡區，讓旅客可以與Hello Kitty同框入鏡，現場還提供拍立得讓旅客拍照留念。不僅如此，今日當班機旅客身穿粉紅色衣服或配戴任何粉色飾品、配件就能換取長榮航空LOGO商品，現場舉行獎徵答活動及首航班贈品「Hello Kitty衣物收納袋3入組」。長榮航空表示，Hello Kitty彩繪機除了現行的「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」外，還有今年8月首航芝加哥的「閨蜜機」，以及今日首航的「粉萌機」，總共有5架彩繪機同時在天際翱翔。接下來還會在12月底有全新的「糖果機」，壓軸登場飛往法國巴黎。