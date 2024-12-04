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▲陳傑憲爸爸陳建彰。（圖／陳傑憲IG）

「台灣隊長」陳傑憲帶領中華隊奪得世界棒球12強冠軍後爆紅，近期他上節目談起2021年逝世的父親講到落淚，有網友翻出昔日影片，陳傑憲透露小時候愛打籃球，但因為身材矮小，被父親取了「矮仔Jordan」台語夾雜英文的外號，覺得又帥又好笑。網友翻出陳傑憲先前接受《Yahoo好棒棒》訪問時，聊到自己有什麼綽號，他自曝，「我有一個超好笑的。我小時候，國小很小隻很矮，然後很喜歡打籃球，我爸就叫我『矮仔Jordan』，『矮仔Jordan』又在打籃球了，我覺得這外號很好笑很帥。」陳傑憲也解釋，「矮仔」就是台語「很矮的人」的意思，Jordan則指的是美國「籃球之神」Michael Jordan。陳傑憲長大後外型帥氣但也曾自嘲「身高是我的痛楚」，並公開身高173公分和其他球員比較，但其實完全無損他強大氣場。陳傑憲近日在《話時代人物》坦言小時候和爸爸並不親，甚至因為爸爸是學校棒球教練，曾經9年時間都只願意喊對方「陳老師」，直到他18歲後才改口叫爸爸，父子關係逐漸有所改善，不過爸爸卻在2021年癌症病逝，讓他一度陷入低潮，更遺憾地是爸爸未能見到他兩個兒子出生，一度講到落淚。