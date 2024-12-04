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今年近千名台商出席參與的亞洲台灣商會聯合總會年度例行會議，日前於11月29日到12月2日於馬來西亞舉行，總會長林凱民在閉幕上表示，亞總是連結亞洲各國台商、乃至世界台商的重要平台，扮演強化台灣與其他亞洲國家之間經貿合作關係的重要夥伴，成為台灣及海外台商產業發展橋梁，期望能與東南亞國家合作並創造更多發展機會，讓世界看見台灣。林凱民指出，2023年，台灣與19個亞總會員國間的貿易往來總額達3123億美元（約新台幣10兆1633億元），顯示台灣供應鏈布局及製造重心已轉向亞洲，尤其是與東南亞國家合作，而中華民國政府積極推動新南向政策，加深與東南亞國家合作並創造更多發展機會，亞總更為其中一股非常重要的力量，協助展現經濟軟實力，強化區域經貿合作關係。駐馬代表葉非比肯定亞總在團結亞洲台商，展現台灣經貿力量及熱心協助推動僑務工作等方面的成就，期望亞總運用商會實際影響力，繼續支持並協助推動各項經貿政策，積極為台灣發聲，拓展台灣國際參與空間。