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▲林心如（左）當初受到瓊瑤賞識，才在《還珠格格》中飾演紫薇一角走紅。（圖／翻攝自微博）

▲林心如（右）年輕時和蘇有朋（左）一同拍瓊瑤劇，感情也非常要好。（圖／翻攝自微博）

▲瓊瑤於淡水家中過世，享壽86歲。（圖／NOWnews社群中心製表）

知名作家瓊瑤今（4）日傳出在淡水家中過世的消息，享壽86歲，死訊曝光讓外界震驚不已，曾和瓊瑤合作過電視劇《還珠格格》、《情深深雨濛濛》的林心如得知消息也忍不住痛哭，一度哽咽到說不出話來。林心如表示瓊瑤是她人生中的第一位恩人，她也曾帶女兒去看過瓊瑤，不清楚瓊瑤的身體狀況，還深陷在悲傷的情緒之中。據《壹蘋新聞網》報導，林心如過去不僅和瓊瑤合作過電視劇，也曾在瓊瑤的經紀公司待過10年時間，兩人感情一直都很不錯，因此聽聞瓊瑤的死訊讓林心如一度無法接受，她說瓊瑤是她人生的大貴人，她把自己在演藝圈的榮耀都歸功於瓊瑤，如果不是當年的《還珠格格》、《情深深雨濛濛》爆紅，林心如也不一定有今天的地位。林心如說自己過年也都會和霍建華帶著女兒「小海豚」去拜訪瓊瑤，瓊瑤每年4月20日生日時，她也必定會送花給對方，平常也會和瓊瑤的媳婦何琇瓊通電話，但林心如說，自己不清楚瓊瑤生前是否有受病痛折磨，在她印象中瓊瑤一直算是健康的人，沒想到如今瓊瑤驟然離世，讓林心如悲慟不已。而同樣和林心如都演過《還珠格格》、《情深深雨濛濛》的男星蘇有朋當年也是瓊瑤劇中的帥氣小生，他得知瓊瑤死訊大感錯愕，稍早也在微博發文：「您說過自己像火花，熊熊燃燒著熱情，有朝一日，我也會變成雪花，靜靜落下 ，現在您『翩然』歸去，留下了永恆的時代珍寶。幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恆的烙印，謝謝您！願阿姨一路瀟灑翩然！」瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎