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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布全國緊急戒嚴令，不過僅不到3小時，韓國國會就通過解嚴；但民進黨立院黨團在第一時間竟然發文附和戒嚴令，引發輿論譁然，事後雖火速刪貼文，卻沒有道歉；民進黨團今（4）日在輿情回應記者會中，不正面回應記者所問的「發文民進黨立院粉專黨團幹部有沒有看過？」一題；對此，粉專《政客爽》怒轟，「這是一個民進黨聽不懂中文的記者會」。民進黨團幹事長吳思瑤今日在輿情回應記者會中，強調「民主絕對不走回頭路，民主的問題用民主來解決」，至於外界關注的發文SOP、黨團幹部是否事先看過貼文等問題，吳思瑤僅回應，會嚴格審視、檢討社群發文。粉專《政客爽》今日在臉書發文表示，三家不同媒體的記者都問同個問題「發文民進黨立院粉專黨團幹部有沒有看過？」，結果民進黨黨團幹事長吳思瑤瘋狂跳針，一下扯不評論他國事務、一下扯國民黨不要操作、一下說不要分化為民主奮鬥的政黨。粉專《政客爽》痛批，「最搞笑的是還花時間強調國民黨過去戒嚴怎樣怎樣，你們粉專都可以主觀認定尹錫悅是因為『守護自由憲政』所以戒嚴欸，怎麼聽都是正面拍他馬屁啊！人家問題就只有一個：『發文民進黨立院粉專黨團幹部有沒有看過？』、『發文民進黨立院粉專黨團幹部有沒有看過？』、『發文民進黨立院粉專黨團幹部有沒有看過？』有就有，沒有就沒有，啊不回答是不是代表有看過？笑死。」