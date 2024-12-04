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由於長時間勞動導致人才離開政府行政機關的情況日益嚴重，為了留才，日本人事院建議日本政府改善公務員勞動方式，採取彈性工作制，讓日本公務員能選擇週休三天。而東京都知事小池百合子昨（3）日更宣布，從2025年4月起，都政府職員皆能自行選擇「週休三日」的工作模式。綜合日媒報導，小池昨天在都議會發表施政演說時宣布，計劃自明年度起在實施彈性工時，推行包括「週休三日」在內的新育兒與工作平衡政策，以吸引並保留都政府職員的人才。東京都政府已在大部分職場推行彈性工時制度，規定4周總工時為155小時，員工可在此範圍內自由選擇上下班時間，進而在四週內額外增加一天休假。此次將重新檢討該制度，使職員每週可額外增加一天休假，以實現「週休三日」。此外，針對家中有小學三年級以下子女的職員，將引入新的「部分休假」制度，允許其每日最長可縮短兩小時工作時間。小池在第三任期的競選中承諾，幫助女性發光發熱將是施政核心目標之一。在本次會議後，小池接受記者採訪時表示，「我們希望從都政府開始嘗試多種改革，期望能成為促進女性活躍的模範，進而推廣到各個地區」。