國家知名作家瓊瑤（陳喆）今（4）日下午傳出在新北淡水住家輕生，在86歲的年紀與世長辭，稍早瓊瑤臉書發出聲明，表示自己「不想聽天由命、不想慢慢枯萎凋零」，想為「死亡」這件人生最後的大事「作主」，心理師表示，有種名為「冬季憂鬱症」的疾病，導致患者頻頻出現情緒困擾，雖不能斷定瓊瑤對事物的看法是否和季節、天氣多變有關，但季節性情感患者近年有增多趨勢，民眾務必學習自我調整情緒的方式，或就醫尋求協助。
國泰醫院精神科臨床心理師楊宇祈指出，不少人在季節轉換、或特定季節時容易感受到情緒低落、注意力難集中、想睡覺等現象，這些症狀都可歸類為「重鬱症」或「雙相情緒障礙症」，在的季節性發作特徵，由於長發作於秋季或冬季，也被稱為「冬季憂鬱症」。
⚠️冬季憂鬱症常見症狀，
📍長時間情緒低落
📍對事物失去興趣
📍食慾及體重改變
📍睡眠習慣改變、變得嗜睡
📍精力下降，常感到疲倦
📍感到內疚，無價值感
📍注意力難集中
📍思考或行為變得較遲緩
📍出現自殺意念
針對冬季憂鬱症發作原因，楊宇祈說明，或許和「日照時間較短」有關，缺乏陽光照射時，有可能造成大腦下視丘難以正常運作，並影響褪黑激素、多巴胺、血清素等腦部神經傳導物質的作用。
研究也顯示，冬季憂鬱症盛行率與緯度、年齡及性別有關，居住在離赤道愈遠、冬季白晝越短的地區，冬季憂鬱症的比率愈高，其中又以年輕人、女性有相對較高風險。
🟡改善、預防冬季憂鬱症注意事項
📍適當運動：維持有氧運動有助改善情緒。
📍均衡飲食：可多攝取富含色胺酸食物，例如黃豆製品、雞胸肉、魚類等，也可考慮增加維生素D攝取。
📍適度曬太陽：白天可多到戶外活動，適度接受陽光照射。
📍進行紓壓活動：透過休閒、嗜好可紓解壓力，也可進行腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆、自我暗示等放鬆練習。
📍尋求社會支持：維持正向人際互動，適當交流並抒發情緒，有助支持情緒。
📍養成良好睡眠習慣：包括固定上床與起床時間、睡前不使用3C產品、睡前避免劇烈運動、不在床上進行睡眠或性行為以外活動等。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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📍對事物失去興趣
📍食慾及體重改變
📍睡眠習慣改變、變得嗜睡
📍精力下降，常感到疲倦
📍感到內疚，無價值感
📍注意力難集中
📍思考或行為變得較遲緩
📍出現自殺意念
針對冬季憂鬱症發作原因，楊宇祈說明，或許和「日照時間較短」有關，缺乏陽光照射時，有可能造成大腦下視丘難以正常運作，並影響褪黑激素、多巴胺、血清素等腦部神經傳導物質的作用。
研究也顯示，冬季憂鬱症盛行率與緯度、年齡及性別有關，居住在離赤道愈遠、冬季白晝越短的地區，冬季憂鬱症的比率愈高，其中又以年輕人、女性有相對較高風險。
🟡改善、預防冬季憂鬱症注意事項
📍適當運動：維持有氧運動有助改善情緒。
📍均衡飲食：可多攝取富含色胺酸食物，例如黃豆製品、雞胸肉、魚類等，也可考慮增加維生素D攝取。
📍適度曬太陽：白天可多到戶外活動，適度接受陽光照射。
📍進行紓壓活動：透過休閒、嗜好可紓解壓力，也可進行腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆、自我暗示等放鬆練習。
📍尋求社會支持：維持正向人際互動，適當交流並抒發情緒，有助支持情緒。
📍養成良好睡眠習慣：包括固定上床與起床時間、睡前不使用3C產品、睡前避免劇烈運動、不在床上進行睡眠或性行為以外活動等。
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