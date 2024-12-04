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▲瓊瑤在86歲的年紀與世長辭，聲明表示自己「不想聽天由命、不想慢慢枯萎凋零」。（圖／NOWnews社群中心製表）

▲冬季缺乏陽光照射時，有可能造成大腦下視丘難以正常運作，進而導致情緒低落。（示意圖／取自photo AC）

國家知名作家瓊瑤（陳喆）今（4）日下午傳出在新北淡水住家輕生，在86歲的年紀與世長辭，稍早瓊瑤臉書發出聲明，表示自己「不想聽天由命、不想慢慢枯萎凋零」，想為「死亡」這件人生最後的大事「作主」，心理師表示，有種名為「冬季憂鬱症」的疾病，導致患者頻頻出現情緒困擾，雖不能斷定瓊瑤對事物的看法是否和季節、天氣多變有關，但季節性情感患者近年有增多趨勢，民眾務必學習自我調整情緒的方式，或就醫尋求協助。國泰醫院精神科臨床心理師楊宇祈指出，不少人在季節轉換、或特定季節時容易感受到情緒低落、注意力難集中、想睡覺等現象，這些症狀都可歸類為「重鬱症」或「雙相情緒障礙症」，在的季節性發作特徵，由於長發作於秋季或冬季，也被稱為「冬季憂鬱症」。⚠️冬季憂鬱症常見症狀，📍長時間情緒低落📍對事物失去興趣📍食慾及體重改變📍睡眠習慣改變、變得嗜睡📍精力下降，常感到疲倦📍感到內疚，無價值感📍注意力難集中📍思考或行為變得較遲緩📍出現自殺意念針對冬季憂鬱症發作原因，楊宇祈說明，或許和「日照時間較短」有關，缺乏陽光照射時，有可能造成大腦下視丘難以正常運作，並影響褪黑激素、多巴胺、血清素等腦部神經傳導物質的作用。研究也顯示，冬季憂鬱症盛行率與緯度、年齡及性別有關，居住在離赤道愈遠、冬季白晝越短的地區，冬季憂鬱症的比率愈高，其中又以年輕人、女性有相對較高風險。📍適當運動：維持有氧運動有助改善情緒。📍均衡飲食：可多攝取富含色胺酸食物，例如黃豆製品、雞胸肉、魚類等，也可考慮增加維生素D攝取。📍適度曬太陽：白天可多到戶外活動，適度接受陽光照射。📍進行紓壓活動：透過休閒、嗜好可紓解壓力，也可進行腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆、自我暗示等放鬆練習。📍尋求社會支持：維持正向人際互動，適當交流並抒發情緒，有助支持情緒。📍養成良好睡眠習慣：包括固定上床與起床時間、睡前不使用3C產品、睡前避免劇烈運動、不在床上進行睡眠或性行為以外活動等。