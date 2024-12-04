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▲陳昱安表示，UberEats過去片面答應很多事情，最後都食言而肥，外送員在沒有專法情況下，無法確定權益可以受到保障。（圖／記者葉政勳攝影）

▲全國外送產業工會及各縣市外送工會均到公平會前抗爭，堅決反對外送平台併購，應優先重視市場壟斷爭議及外送員權益。（圖／記者葉政勳攝影）

台灣兩大外送平台Uber Eats併購foodpanda案正如火如荼展開，公平會今（4）日正召開外送平台合併研討會。全國外送產業工會及各縣市外送工會均到公平會前抗爭，堅決反對外送平台併購，應優先重視市場壟斷爭議及外送員權益。Uber Eats今年5月14日宣布，有意併購foodpanda，全案進入公平會審核。根據規定，公平會審理結合案工作日為30天、最長可再延長60天，換算下是今年12月19日要有結果，最長可再延長60個工作天，時間將落在明年3月。而公平會今日召開外送平台合併研討會，邀請兩大平台業者出席，但並未邀請外送員代表出席，讓全國外送產業工會及各縣市外送工會選擇到公平會樓下表達訴求，包括國民黨立委羅廷瑋、王鴻薇，新北市議員陳偉杰，以及前民眾黨立委賴香伶都到場聲援。談到外送員權益，全國外送產業工會理事長陳昱安表示，Uber Eats過去片面答應很多事情，最後都食言而肥。外送員在沒有專法情況下，無法確定權益可以受到保障，舉例像是過去薪資是每單是120元起，後來降至60元，現在兩大平台基本費約為30元至40元。另一方面，餐廳目前都被抽成35%至40%，這些商家就只能把這些轉嫁成本到消費者身上。他補充，如果Uber Eats與foodpanda合併，兩者市佔率將高達9成，缺乏競爭情況下，外送員待遇將更每況愈下。資策會總監王瑞民指出，外送平台使用在地勞工、商家賺取暴利，但是金流掌控都不在台灣，認為是跨國企業壟斷台灣外送市場，而算東南亞都沒有單一平台獨佔市場，呼籲公平會不要開了壟斷市場先例，強調不是來抗議，而是給政府更多勇氣，做好把關。賴香伶指出，公平會找業者來開閉門會議，卻忽視把產業撐起來的14萬外送員，所以不應該承認這次會議。她更呼籲，在政府通過《外送員產業專法》、確定外送員主管機關前就通過併購案，將會讓外送員、商家及消費者呈現「三輸」局面。羅廷瑋提到，自己質詢問行政院長卓榮泰、交通部長陳世凱，剛剛也問勞動部長洪申翰、大家都表態不支持外送平台併購，呼籲公平會「揣摩上意會不會阿，都已經問出答案了，還要我們交你嗎？」王鴻薇表示，許多縣市體諒到外送員辛苦，自己訂定自治條例，但是行政訴訟卻敗訴，原因是中央政府根本欠缺相關保障跟法律，如果勞動部、交通部跟公平會都無法保障外送員權益前，就不能讓兩大平台合併，更揚言如果公平會一意孤行，那麼就會封殺公平會人事提名。出面代表接受陳情的公平會服務業競爭處副處長陳俊廷表示，公平會會審慎考量結合案對競爭影響，依法做出決定。對於外送員工會是否能參與審查，他則說先前已經找所有工會參加座談會，今天是聽取學者專家意見，最後會把所有內容及結果列出，讓社會審查。針對兩平台合併，勞動部過去就強調反對。洪申翰今日在立院質詢也說，「我目前是反對的。」Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 承諾確保本件交易能為消費者、商家和外送合作夥伴帶來比現況更好的正面結果，「我們已準備好向台灣公平會提出具有拘束力的承諾與附帶條件，力求為台灣帶來雙贏的結果」。她說，與此同時，我們持續與多方利害關係者良性互動，確保我們回應其關切的議題，包含這幾天將繼續與諸多外送工會討論外送彈性工作者的權益提升方案。深信台灣公平會將會進行公平且全面的審查，並充分考量合併對於產業發展和整體經濟機會可帶來的正面效益。