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▲知名作家瓊瑤以《還珠格格》一作廣為人知，近年鮮少出現在螢光幕前，今（4）日傳出身亡消息，享年86歲，令各界相當不捨。（圖 ／瓊瑤的春光花園臉書）

▲瓊瑤故居「可園」是一棟7層樓獨棟別墅，占地200多坪的豪宅，裡頭坐擁小橋流水、庭院及大片綠地與花卉，讓不愛出門的瓊瑤可以天天在家，樂不亦乎。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤（左）故居「可園」是一棟7層樓獨棟別墅，連林青霞（右）也駐足過，如今將改建成歷史遺址，好讓後人緬懷瓊瑤。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）





▲瓊瑤個人檔案。（圖／資料庫）

知名作家瓊瑤以《還珠格格》一作廣為人知，近年鮮少出現在螢光幕前，怎料今（4）日下午驚傳在淡水區家中疑輕生身亡，享年86歲，令各界相當不捨；然而，瓊瑤過去在東區的200坪別墅豪宅「可園」，也是許多知名電影拍攝場地，就連劉文正、林青霞都曾到訪，2年前粗估市值高達25億元，稍早也宣布將該地改建遺留後人，以緬懷瓊瑤。瓊瑤與丈夫平鑫濤30年前共同起建「可園」，是一棟7層樓獨棟別墅，占地200多坪的豪宅，裡頭坐擁小橋流水、庭院及大片綠地與花卉，讓不愛出門的瓊瑤可以天天在家，寵妻的平鑫濤更將「可園」打造成家庭辦公室，還附設視聽室，讓兩人享受於此，樂不亦乎。有不少電影也曾在「可園」拍攝，像是《卻上心頭》、《燃燒吧！火鳥》及《我是一片雲》等，瓊瑤就曾這樣形容「可園」：「可園，這不止是一幢房子、一個花園，更是我心靈休憩，不再流浪的保證」，令她深深著戀這個地方。事實上，「可園」所在地在台北市區熱門地段，成為許多建商爭先搶奪目標，幾年前瓊瑤不願都更，爾後改變心意，決定將可園改建為電梯住宅大樓，還曾舉辦告別可園派對，來歡送回憶滿滿的老式建築，如今女主人瓊瑤離世，該地也預計改建成歷史遺址，好讓後人緬懷瓊瑤。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎