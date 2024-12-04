全台知名作家瓊瑤在今（4）日傳出於淡水家中身亡的死訊，震驚國人。瓊瑤一生著書無數，許多也改編為劇本推出「瓊瑤劇」，並且捧紅無數女明星。曾經在高雄住過的她，2019年時，受當時任高雄市長的韓國瑜團隊所邀請，與高雄在地餐飲集團-漢來美食，共同推出「瓊瑤宴」，當時供不應求還追加桌數。
事實上瓊瑤二十多歲時曾在高雄住了兩年半，寫出她第一部小說《窗外》、第二部《煙雨濛濛》和第三部《六個夢》，第四部《幾度夕陽紅》則是寫了一半搬到台北。也就因為此淵源，2019年時，在還是韓國瑜擔任高雄市長時，高雄市政府觀光局及文化局還曾聯手打造「瓊瑤月」系列活動，並與「漢來美食」合作推出的「瓊瑤宴」，當時瓊瑤適逢81歲生日。
當時的「瓊瑤宴」以瓊瑤的作品發想，推出8道菜色，從前菜到甜品均結合多本小說書名，並運用食材、色彩、盤飾及料理手法，結合高雄在地食材，呈現書名意境，每道菜都很具意境。
菜色共計有「煙雨濛濛六個夢」、「煙鎖重樓兩依依」、「夕陽紅照水雲間」、「卻上心頭千千結」、「火鳥燃燒碧雲天」、「窗外雁兒在林梢」、「還珠格格在水一方」及「紫貝殼紅塵作伴 問斜陽我是一片雲」8道，其中「窗外雁兒在林梢」這道菜，是以內餡為鴨肝松露醬，將白盤喻為窗戶，以紅蔥酥、扁柏等呈現林梢之意象。
根據漢來美食提到，這場結合瓊瑤文學作品與音樂藝術的美食饗宴，原本預定的50桌席位，一推出沒多久就已被訂滿，最後確定席開52桌，而韓國瑜也與夫人也一同出席。漢來美食也說道，瓊瑤當天來到現場真的非常開心，應該是沒有想到她的小說可以變化成這麼多的美食。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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當時的「瓊瑤宴」以瓊瑤的作品發想，推出8道菜色，從前菜到甜品均結合多本小說書名，並運用食材、色彩、盤飾及料理手法，結合高雄在地食材，呈現書名意境，每道菜都很具意境。
菜色共計有「煙雨濛濛六個夢」、「煙鎖重樓兩依依」、「夕陽紅照水雲間」、「卻上心頭千千結」、「火鳥燃燒碧雲天」、「窗外雁兒在林梢」、「還珠格格在水一方」及「紫貝殼紅塵作伴 問斜陽我是一片雲」8道，其中「窗外雁兒在林梢」這道菜，是以內餡為鴨肝松露醬，將白盤喻為窗戶，以紅蔥酥、扁柏等呈現林梢之意象。
根據漢來美食提到，這場結合瓊瑤文學作品與音樂藝術的美食饗宴，原本預定的50桌席位，一推出沒多久就已被訂滿，最後確定席開52桌，而韓國瑜也與夫人也一同出席。漢來美食也說道，瓊瑤當天來到現場真的非常開心，應該是沒有想到她的小說可以變化成這麼多的美食。
瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
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※ 生命線專線：1995
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