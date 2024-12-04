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▲瓊瑤曾在高雄受韓國瑜邀請，與漢來美食一同推出「瓊瑤宴」。（圖／取自漢來美食臉書）

▲瓊瑤宴的菜色相當雅緻，因為供不應求當時還追加桌數。（圖／Vannessa Hsu提供）

▲瓊瑤個人檔案。（圖／資料庫）

全台知名作家瓊瑤在今（4）日傳出於淡水家中身亡的死訊，震驚國人。瓊瑤一生著書無數，許多也改編為劇本推出「瓊瑤劇」，並且捧紅無數女明星。曾經在高雄住過的她，2019年時，受當時任高雄市長的韓國瑜團隊所邀請，與高雄在地餐飲集團-漢來美食，共同推出「瓊瑤宴」，當時供不應求還追加桌數。事實上瓊瑤二十多歲時曾在高雄住了兩年半，寫出她第一部小說《窗外》、第二部《煙雨濛濛》和第三部《六個夢》，第四部《幾度夕陽紅》則是寫了一半搬到台北。也就因為此淵源，2019年時，在還是韓國瑜擔任高雄市長時，高雄市政府觀光局及文化局還曾聯手打造「瓊瑤月」系列活動，並與「漢來美食」合作推出的「瓊瑤宴」，當時瓊瑤適逢81歲生日。當時的「瓊瑤宴」以瓊瑤的作品發想，推出8道菜色，從前菜到甜品均結合多本小說書名，並運用食材、色彩、盤飾及料理手法，結合高雄在地食材，呈現書名意境，每道菜都很具意境。菜色共計有，其中「窗外雁兒在林梢」這道菜，是以內餡為鴨肝松露醬，將白盤喻為窗戶，以紅蔥酥、扁柏等呈現林梢之意象。根據漢來美食提到，這場結合瓊瑤文學作品與音樂藝術的美食饗宴，本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎