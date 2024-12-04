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▲「瓊瑤電視劇」席捲中港澳，更捧紅許多男女主角，包括《還珠格格》內的演員林心如、趙薇。（圖／翻攝自微博）

▲瓊瑤「月朦朧鳥朦朧」改編成電影，由林青霞（左）與秦祥林合演。（圖／摘自國家影視聽中心）

▲瓊瑤女郎張嘉倪外貌亮麗，2007年經由選角脫穎而出，飾演瓊瑤《又見一簾幽夢》的女主角汪紫菱，開始踏入演藝圈。（圖／翻攝自張嘉倪微博）

知名女作家瓊瑤今（4）日在淡水住處輕生而亡，享壽86歲。她的作品橫跨出版業與影視界，超過70部作品被改編為電視劇或電影，首部小說《窗外》的改編電影捧紅影后林青霞，後續多部影視作品的女主角一炮而紅，蕭薔、趙薇、林心如等知名演員更被眾人稱為「瓊女郎」，近幾年瓊瑤劇改的影視拍攝轉戰中國，也捧紅「新一代瓊女郎」像是《延禧攻略》的最美妃子張嘉倪，還有秦嵐等知名演員。瓊瑤，本名陳喆，25歲時於《皇冠雜誌》發表了正式出道作《窗外》，之後陸續有《六個夢》、《煙雨濛濛》、《菟絲花》、《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《一簾幽夢》、《在水一方》、《我是一片雲》、《還珠格格》等膾炙人口的作品接連問世。瓊瑤於1970年代末與平鑫濤與盛竹如等人合資成立巨星影業公司，將瓊瑤的小說作品翻拍成電影，許多演員因為飾演瓊瑤筆下的男女主角而走紅，例如：鄧光榮、甄珍、秦漢、林青霞、秦祥林、林鳳嬌等等。1980年代中期以後瓊瑤轉戰電視圈，「瓊瑤電視劇」席捲中港澳，更捧紅許多男女主角，如俞小凡、林瑞陽、劉雪華、岳翎、馬景濤、陳德容、蕭薔、徐乃麟、趙薇、林心如等。而劉雪華、俞小凡、岳翎、陳德容、蕭薔、趙薇、林心如更被眾人稱為「瓊女郎」。《還珠格格》之後，瓊瑤又有幾部收視率亮眼的得意作品，包括2000 年的《情深深雨濛濛》、2007 年的《又見一簾幽夢》、2011年的《新還珠格格》、2013年《花非花霧非霧》，期間又有不少飾演她筆下男女主角演員一舉成名。如方中信、張嘉倪、秦嵐、張睿、 李晟、李佳航、海陸、趙麗穎。其中，張嘉倪、秦嵐、李晟、海陸還有「新一代瓊女郎」之稱。