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王品集團搶攻小家庭市場，即日起攜手集團4大中餐推出3500套熱年菜組合，開放線上預購，王品預估，今年熱年菜業績年增2成、冷凍年菜3成，營收有望增加1到2成至2000萬元。喜迎小龍年，王品集團4大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾 台味風格料理」及「朝粥幫 砂鍋粥與中華料理」推出享樂團圓百味宴(享鴨)、福躍龍門星饗宴(莆田)及禾氣滿堂台味宴(丰禾)、金龍歡聚品鮮宴(朝粥幫)熱年菜組合，最低售價5888元起。根據內政部最新統計，今年10月全台每戶平均人數為2.48人，顯示現在家庭人口組成越來越少，為讓小家庭更多彈性選擇，王品中餐品牌也準備單品、小套組年菜，像是「享鴨」有招牌櫻桃片皮烤鴨&花雕十寶鴨圍爐組合，售價1,988元。「莆田」及「丰禾」，則提供龍騰盛饌海陸盆菜、鴻運椒鹽大元蹄&傳香櫻花蝦米糕小套組，能根據人數加菜、不用怕吃不完。「朝粥幫」另外販售朝粥三牲組，內含鴻運無錫嫩腩排、朝粥秘製豉油雞、迎春當紅梅汁魚，讓除夕祭拜眾神及祖先，能夠省時又省力。