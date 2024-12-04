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▲蘇有朋（ 右一）在《還珠格格》飾演五阿哥，成為他的成名代表作之一。（圖/還珠格格劇照）

▲瓊瑤個人檔案。（圖／資料庫）

傳奇作家瓊瑤今（4）日下午被發現陳屍淡水住處，曾經和他合作《還珠格格》而走紅的蘇有朋稍早在微博發文悼念瓊瑤阿姨：「很幸運成為過您筆下的人物。」蘇有朋全文您說過「自己像火花，熊熊燃燒著熱情，有朝一日，我也會變成雪花，靜靜落下」 ，現在您「翩然」歸去，留下了永恆的時代珍寶。很幸運成為過您筆下的人物，還珠和情深深的一切都將在我生命中刻下永恆的烙印，謝謝您！願阿姨一路瀟灑翩然！瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎