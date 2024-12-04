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▲洪小鈴（右）今日無預警宣布結婚並升格當媽，喜訊令外界超驚喜。（圖／洪小鈴IG）

▲洪小鈴曾與姚元浩傳出戀愛緋聞，短短3個月便以分手收場。（圖／記者陳明安攝影）

46歲女星洪小鈴與張天霖2006年在戲劇《戀愛女王》相識，2人去年從舊友升格戀人，大方認愛。今（4）日洪小鈴無預警宣布結婚且懷孕雙重喜訊，令外界驚喜不已。事實上，洪小鈴過去曾與姚元浩傳過緋聞，當時鬧得沸沸揚揚，引發不少話題；至於張天霖則曾與女星王以路交往7年，雖然最終以分手收場，兩人至今還是朋友。洪小鈴今日在IG驚喜宣布結婚並升格當媽的喜訊，她先是曬出和張天霖手拿身分證的合照，隨後附上超音波照，並甜蜜寫道：「三人成行必有我師，謝謝妳來當我們的導師！」回顧兩人情史，洪小鈴2006年與姚元浩在中國拍戲而傳出戀愛緋聞，當時姚元浩剛與隋棠分手，沒想到兩人才交往短短3個月，姚元浩便與隋棠復合，事後洪小鈴每每談及此事，皆難掩不滿。至於模特兒出身的張天霖，過去身邊桃花也不少，他曾與林立雯、姚采穎傳過緋聞，其中最廣為人知的1段，莫過於與王以路的戀情，兩人愛情長跑長達交往7年，雖然最終以分手收場，不過雙方並沒有撕破臉，仍保持聯絡，而王以路當年與圈外男友閃婚時，張天霖還大方送上祝福。