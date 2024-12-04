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爾康：「你想不想我。」

紫薇：「不想。」（撇開頭說）

爾康：「那，有沒有什麼悄悄話給我說？」

紫薇：「有⋯⋯」（害羞地笑）

爾康：「什麼？！」（激動貌）

紫薇：「剛剛那句不想⋯⋯是假的⋯⋯」





▲紅遍亞洲的《還珠格格》堪稱瓊瑤經典代表作，曾傳出四度翻拍。（圖／記者周淑萍攝）

爾康：「上次像這樣擁著你騎馬，是在幽幽谷，但是沒有像今天這樣飛奔過。喜歡你，太多太多！」

紫薇：「我也是、我也是、我也是。你有多少，我就有多少！不、不，我比你還要多。」

爾康：「你不可能比我多，因為我已經滿了！」

紫薇：「你滿了，那我就漫出來了，哈哈哈～！」





▲瓊瑤首部小說《窗外》的改編電影，就是影后林青霞19歲出演的首部作品。（圖／ 金馬執委會提供）

「我愛你，可我不能愛你。」

「我們之間隔著的不只是年齡，還有一整個世界。」





▲當年電視劇《又見一簾幽夢》還遠赴法國巴黎取景，在浪漫花都拍攝愛情故事。（圖／記者周淑萍攝）

汪紫菱：「雲帆，我暈車耶！」

費雲帆：「怎麼會暈車呢，這只是馬車呀。是不是中暑了？有沒有發燒？」

汪紫菱：「我不是那種暈車！我是坐著這樣的馬車，走在這樣的林蔭大道上，我開心得暈了、陶醉得暈了、享受得暈了！所以，我就暈車了。」





▲古巨基（左）、趙薇當年演出《情深深雨濛濛》。（圖 ／瓊瑤的春光花園臉書）

何書桓：「你無情你殘酷你無理取鬧！」

陸依萍：「那你就不無情？不殘酷？不無理取鬧？」

何書桓：「我哪裡無情？哪裡殘酷？哪裡無理取鬧？」

陸依萍：「你哪裡不無情？哪裡不殘酷？哪裡不無理取鬧？」

何書桓：「我就算再怎麼無情、再怎麼殘酷、再怎麼無理取鬧，也不會比你更無情、更殘酷、更無理取鬧！」

陸依萍：「我會比你無情？比你殘酷？比你無理取鬧？你才是我見過最無情、最殘酷、最無理取鬧的人！」

何書桓：「哼！我絕對沒你無情、沒你殘酷、沒你無理取鬧！」

陸依萍：「好，既然你說我無情、我殘酷、我無理取鬧，我就無情給你看、殘酷給你看、無理取鬧給你看！」





「我把我的愛心，送給我的知心；但願我的有心，能夠讓你開心；原諒我的無心，和我永結同心！」

「書桓走的第一天，想他；書桓走的第二天，想他想他；書桓走的第三天，想他想他想他。」





宛露：「我叫一片雲」

孟樵：「如果你是一片雲，是不是天有不測風雲的『雲』？那麼我就是一陣風，天有不測風雲的『風』」





孟樵母：「你有一對不安分的眼睛。」

宛露：「我還有一個不安分的鼻子，一張不安分的嘴巴，還有渾身10萬8千個不安分的細胞，和數不清不安分的頭髮！」





▲林青霞（左）與秦祥林在「巨星」出品的《我是一片雲》扮演相愛卻無緣結合的戀人，讓瓊瑤再次組電影公司終於大成功。（圖／摘自HKMDB）

以《還珠格格》紅遍亞洲的知名作家瓊瑤，寫出多部膾炙人口的作品，爾後改編為電視劇更捧紅無數女明星，擅長描寫淒美愛情虐戀，浪漫近乎肉麻的「瓊瑤式」經典台詞，獨樹一幟受封「言情小說教母」。不少人直呼「瓊瑤作品都是我的青春」，幫大家一次整理《一簾幽夢》、《窗外》、《我是一片雲》等8大電影、電視劇「經典台詞」。紅遍亞洲的《還珠格格》1998年開播第一部，不只讓古靈精怪的小燕子（趙薇 飾）一砲而紅，溫柔婉約的紫薇（林心如 飾）、五阿哥永琪（蘇有朋 飾）、爾康（周杰 飾）等主角也知名度大增，成為瓊瑤劇的經典之作，至今劇迷還能哼上幾句主題曲，2021年更曾傳出將四度翻拍。改編《新還珠格格》一段爾康與紫薇騎馬，互相吐露愛意的肉麻告白，煽情指數與時俱進，讓許多人留下深刻印象。《窗外》是作家瓊瑤首部長篇小說，講述女高中生江彥容（林青霞 飾）愛上教國文的班導師康南（胡奇 飾）的故事。女主角後因師生戀陰影，導致與丈夫李立維（秦漢 飾）的婚姻不幸。改編電視劇後將故事背景從台灣改成了上海，當時還遠赴法國巴黎取景，一時蔚為話題。劇情主軸環繞著汪綠萍（秦嵐 飾）與汪紫菱（張嘉倪 飾），汪家兩姊妹同時愛上楚家長子楚濂（保劍鋒 飾），卻又出現成熟穩重的費雲帆（方中信 飾），四角情感糾葛。劇情主軸講述1930年的上海陸家，女主角陸依萍（趙薇 飾）與男主角何書桓（古巨基 飾）的愛情故事。電視劇中有一段吵架台詞，情緒隨饒口台詞不斷堆疊高漲而成經典。劇情描述與孟樵（秦祥林 飾）相戀的宛露（林青霞 飾），遭到男主角母親嘲諷相譏，憤而改嫁青梅竹馬友嵐（秦漢 飾），卻難對舊情人釋懷；宛露得知孟樵意外身亡後便就此發瘋，只會跳針囈語「我是一片雲」，峰迴路轉的三角戀情扣人心弦，卻以悲劇收場。