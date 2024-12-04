根據美國媒體報導，紐奧良鵜鶘的主力球星Brandon Ingram正考慮離隊。內幕消息指出，Ingram渴望加入一支具備爭冠潛力的隊伍，如果鵜鶘無法積極補強或改善體質，Ingram將投入自由市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本賽季至今，鵜鶘僅取得4勝18負的戰績，位列西區末席。傷病重創球隊，核心球員Zion Williamson因腿筋傷勢未能復出，多名主力球員缺陣，讓鵜鶘的戰績一路下滑。而傷病問題也導致球隊競爭力不足，士氣低迷，內部氛圍不佳。Zion Williamson和Brandon Ingram本應是球隊雙核，但Zion的反覆受傷和Ingram的不滿，使得球隊難以實現原本的期待。

Ingram對球隊未來的競爭力深感不安，如果鵜鶘無法滿足他的期望，他可能會選擇在自由市場離開或被交易。在此情況下，鵜鶘需要決定是否在交易截止日前換取資產，以避免在夏季自由市場中失去Ingram而一無所獲。

▲鵜鶘明星球員Brandon Ingram對球團失去信心，想要尋求交易。（圖／美聯社／達志影像）
▲鵜鶘明星球員Brandon Ingram對球團失去信心，想要尋求交易。（圖／美聯社／達志影像）
5主力至少缺席9場

在本賽季初，鵜鶘曾引入Dejounte Murray以提升競爭力，但傷病卻打亂了計畫，球隊前6主力中有5人至少缺席了9場比賽，且歸期未定。鵜鶘的防守表現不佳，進攻端缺乏穩定的節奏和組織，Murray的引入無法充分發揮預期效果。

鵜鶘管理層在未來幾週內需做出艱難決策，是繼續爭取本賽季的競爭機會，還是著眼長期發展進行重組。

快評／勇士低迷恐影響NBA盃的熱度？解析為何決勝節一直遭逆轉

NBA／勇士五連敗曝露致命弱點　名球評巴克利評價竟是：很可愛！

NBA／拿Jokic沒轍！+23與-19的差距　勇士遭金塊逆轉苦吞五連敗

NBA／Wembanyama全能秀！再度拿下大三元　馬刺127：125擊敗國王

關鍵字