我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鵜鶘明星球員Brandon Ingram對球團失去信心，想要尋求交易。（圖／美聯社／達志影像）

根據美國媒體報導，紐奧良鵜鶘的主力球星Brandon Ingram正考慮離隊。本賽季至今，鵜鶘僅取得4勝18負的戰績，位列西區末席。傷病重創球隊，Zion Williamson和Brandon Ingram本應是球隊雙核，但Zion的反覆受傷和Ingram的不滿，使得球隊難以實現原本的期待。Ingram對球隊未來的競爭力深感不安，如果鵜鶘無法滿足他的期望，他可能會選擇在自由市場離開或被交易。在此情況下，鵜鶘需要決定是否在交易截止日前換取資產，以避免在夏季自由市場中失去Ingram而一無所獲。在本賽季初，鵜鶘曾引入Dejounte Murray以提升競爭力，但傷病卻打亂了計畫，球隊前6主力中有5人至少缺席了9場比賽，且歸期未定。鵜鶘的防守表現不佳，進攻端缺乏穩定的節奏和組織，Murray的引入無法充分發揮預期效果。鵜鶘管理層在未來幾週內需做出艱難決策，是繼續爭取本賽季的競爭機會，還是著眼長期發展進行重組。