知名作家瓊瑤今（4）日傳出在淡水家中身亡，享壽86歲。過去瓊瑤曾創作無數經典小說，又以《還珠格格》最具代表性，而瓊瑤最後一次在公開場合露面，是在2023年8月參加「當那一首歌響起 瓊瑤創作60周年演唱會」，經典歌曲傳唱，其中動力火車在《還珠格格》演唱的〈當〉更是傳唱3代，年輕一代至今都還能哼唱幾句，堪稱是傳唱神曲。
瓊瑤創作多部經典電視劇，不僅捧紅不少大咖外，戲劇紅也帶動了主題曲的傳唱度，去年才在小巨蛋舉辦「瓊瑤創作60周年演唱會」，今（4）就傳出瓊瑤在淡水家中離世，享壽86歲，而瓊瑤的最後聲明全文也在臉書公開，維持一貫感性，勸慰親友與粉絲「不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」令粉絲相當惋惜。
《NOWnews》整理瓊瑤戲劇主題中傳唱度最高的10首歌曲YouTube連結，讓粉絲在這個時刻，可以再次細細回憶這位文壇巨擘，透過戲劇帶來的美好時刻，其中多數歌曲都由瓊瑤本人親自填詞。
《還珠格格》動力火車演唱〈當〉
《還珠格格》李翊君演唱〈雨蝶〉
《情深深雨濛濛》趙薇演唱〈情深深雨濛濛〉
《一簾幽夢》許茹芸演唱〈我有一簾幽夢〉
《我是一片雲》鳳飛飛演唱〈我是一片雲〉
《在水一方》鄧麗君演唱〈在水一方〉
《婉君》李翊君演唱〈婉君〉
《梅花烙》姜育恆演唱〈梅花三弄〉
《青青河邊草》高勝美演唱〈青青河邊草〉
《幾度夕陽紅》潘越雲演唱〈終須一別〉
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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