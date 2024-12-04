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▲瓊瑤留下告別信，粉絲湧入留言區跟阿姨道別。（圖／瓊瑤臉書）

▲▼網友覺得瓊瑤連過世的告別信都很「瓊瑤風」。（圖／翻攝Dcard）

▲瓊瑤個人檔案，是知名的作家。（圖／資料庫）

瓊瑤（本名：陳喆）過世，享壽86歲，遺體在今（4）日於淡水雙映樓住處發現。她為了不讓讀者難過，3日就寫好告別長文，跟大家交代結束生命的決心，提到「『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』。」一段話讓非粉的網友有不同看法，認為瓊瑤只是想要美美的、完整的死去，「雖然說是輕生，但我反而覺得她比任何人都更重視、尊重她自己生命的價值」。瓊瑤是知名作家，撰寫的多本小說都被改編成電影或電視劇，包含《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《還珠格格》三部曲等等。她是在1960年代開始活躍於書壇，一開始的寫作風格詩情畫意、意境優美，大量詩詞歌賦的運用讓原本通俗的言情小說擁有脫俗的飄逸氣質，這除了是瓊瑤小說的一大特點，生性浪漫也成了她的形容詞之一。她將她對美的看法、美給她的感受轉化成文字，這「瓊瑤派」的作品風格奠定自身地位，只是沒想到她離開人間的方式都很戲劇化。她在3日寫下告別長文後，遺體今日被發現，現場留有遺書，透過祕書淑玲在臉書公開，內容提到：「各位親愛的朋友知音們：不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！『翩然』是我最喜歡的兩個字，代表的是『自主、自在、自由』的『飛翔』，優美而『輕盈』，我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，『翩然』的化為雪花飛去了！這是我的願望，『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』」。讀者萬萬沒想到，瓊瑤連離開的方式都很「瓊瑤」，粉絲表示：「她想要美美的、完整的死去」、「也算是一種浪漫」、「符合文人氣質」；非粉讀者則認為：「雖然說是輕生，但我反而覺得她比任何人都更重視、尊重她自己生命的價值！」、「她只是不想拖累愛她的人，她覺得她時候到了，希望她走的快樂，沒有病痛了，她這一生帶給了我們非常多的回億…好難過…」。也有不少人呼籲看到消息的人，不要輕易放棄生命，「年輕的你們，千萬不要輕易放棄生命，一時的挫折打擊，可能是美好生命中的『磨練』，希望你們經得起磨練，像我一樣，活到八十六、七歲，體力不支時，再來選擇如何面對死亡。但願那時，人類已經找到很人道的方式，來幫助『老人』們，快樂的『歸去』」。本 名：陳喆出 生：1938年4月20日過 世：2024年12月3日（86歲）婚 姻：馬森慶（1959年結婚—1964年結束）、平鑫濤（1979年結婚—2019年喪偶）兒 女：1子事 蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》撰寫的小說多部已改編成電視電影代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》獎 項：小說改編電影《庭院深深》、《女朋友》分別獲得第9屆、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎