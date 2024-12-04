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▲陳冠宇指出，GenAI chatbot（生成式聊天機器人）已行之有年，然而，企業在實際使用時，常會碰到AI幻覺問題。（圖／記者朱永強攝影）

▲日前Vyin AI聯手知名創作者創造專屬AI風格模型共同打造「AI風格拍貼機」。（圖／記者朱永強攝影）

以遊戲為事業主體的橘子集團，近幾年多角化佈局轉型，持續朝向全生態網絡企業邁進。隨著AI浪潮席捲，橘子將旗下的 AI 技術品牌「Vyin AI」推向市場，提供企業AI全方位解決方案。橘子集團策略長暨AI創新實驗室負責人陳冠宇接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，Vyin AI的獨創技術專注於解決生成式AI在應用過程中常見的「AI 幻覺」問題，並致力於突破產業落地的最後一哩路。至於企業能否藉由AI降低成本、提升營收，關鍵在於是否能善用技術、乘浪而行。橘子集團在自身事業體技術轉型的實戰過程中，洞察到企業的痛點與對AI的迫切需求。因此，於今年下半年正式推出自主研發的領先AI技術品牌「Vyin AI」，並以「Vyin Brain」與「Vyin Sales」兩大AI解決方案為核心，致力於幫助企業降低成本、提升營收，全力迎戰生成式 AI 的市場浪潮。陳冠宇指出，雖然生成式AI聊天機器人（Gen AI Chatbot）已經有多年的發展歷史，但企業在實際導入商業應用時，往往面臨「AI幻覺」問題以及產業知識整理困難且耗時的挑戰，這些應用瓶頸導致企業難以順利起步。為了解決各大垂直行業在使用AI過程中的「最後一哩路」，Vyin AI不僅在技術層面實現突破，更從商業情境切入，針對企業痛點提供精準解決方案。針對市場主流做法中，單純擴充大型語言模型（LLM）知識所導致的內容生成錯誤與無意義排列問題，Vyin AI 提出了關鍵性的解決方案——仿真人大腦結構（Vyin Brain）。該架構將「知識中樞」與「語言中樞」分離運作：知識中樞專注於垂直領域的專業知識管理與驗證，確保內容的準確性；語言中樞則聚焦於語言組織與表達能力，確保輸出的自然性與流暢性。這種創新設計有效降低了AI幻覺的發生率，並顯著提升了生成式 AI 在商業應用中的實用性。此外，真實的產業知識多以非結構化資料組成，一般市場的RAG技術在做資料切塊和檢索時，常有遺失資訊的疑慮，Vyin AI的獨創技術「D-RAG（Distilled RAG） 」可辨識各式非結構化資料，並自動將資料結構化。綜合上述仿真人大腦結構，以及D-RAG技術，Vyin AI得以控制AI幻覺，打造透明、安全的生成式AI chatbot，將市場能達到的53%精準度，提升至93%。橘子集團以遊戲作為核心事業，近年跨足支付、電商、媒體等領域表現亮眼，多角事業體在轉型的同時，也成為集團發展AI技術的實驗場，這讓Vyin AI能以集團本身的成功案例與實際數據作為對外服務其他企業時的底氣。以橘子的主力遊戲《新楓之谷》為例，Vyin Brain在遊戲旺季期間自主解決問題的比例高達83%，風險回答為0件，客戶滿意度更達98%，有效降低客服案件量，並顯著提升營運效率及客服體驗。此外，今年6月上線的大型遊戲《波拉西亞戰記》，部分通路亦導入 Vyin Brain作為第一線客服支援，自主解決問題的比例高達97%，幾乎無需真人客服介入，真人客服得以專注於更具價值的服務。AI狂潮正掀起藝術、創意以及人機互動模式的變革。陳冠宇指出，如今市場上的MarTech（行銷技術）已從過去的單向溝通，進化為以雙向互動為核心。人與機器的交流不斷迭代，催生出「超個人化推薦」與「超精準行銷」，這種轉變大幅提升了企業運用AI增加營收的可能性。「AI不會一下子泡沫化，關鍵在於你能不能成乘浪而行」，當今天GenAI chatbot的自主解決率高達97%，企業應加強內部訓練，讓原先的人力有能力專注於最後一哩路，例如欲買房的消費者在線上透過與AI的互動確定基礎需求，等到實際赴賞屋現場後，再交由人力全神貫注的處理更棘手的問題以及最後的成交關鍵，使用AI省去的時間成本，也可使代銷人員有多餘的心力接手更多的進案，提高整體效率與營收。Vyin AI如今已廣泛應用於零售、遠距照護、房地產與藝術等多元領域，致力於全面提升客戶服務體驗。近期，Vyin AI與知名創作者合作，打造專屬AI風格模型，共同推出「AI 風格拍貼機」，首波攜手四大知名圖文IP，分別是「趣味線條」茶包先生、「復古像素」Pixel RuRu、「美式潮流」緩緩、「可愛恐龍」恐龍的房間，透過結合圖像生成技術，展現AI藝術風格的多樣轉換。此外，Vyin AI亦推出沉浸式音樂互動裝置「AI DJ Heart 樹洞先生」，結合GenAI chatbot技術，提供個人化音樂推薦，帶來全新互動體驗。這兩大應用將科技與創意巧妙結合，緊密串聯創作者、企業品牌與消費者，帶來獨特且個人化的體驗。同時，也完美詮釋了創作與AI和諧共存的可能性，成為創新實踐的經典範例。陳冠宇強調，AI技術的核心在於賦能創作者與藝術家，幫助他們突破創作的限制，實現更高的產出與影響力。透過這樣的合作模式，不僅能讓創作價值加乘，更能為合作方帶來穩健的營收增長，實現科技與商業的雙重突破。