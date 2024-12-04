在華人區知名度極高、地位舉足輕重的女作家瓊瑤，86歲選擇自己結束人生，再一次於公眾眼前投下震撼彈。她不只是文化界的巨星、威力還遍及影劇圈，透過不同的媒材，影響了幾代人的生活，從文字到影像，構築出特色鮮明的「瓊瑤宇宙」。不管外界對她的作品或作風有如何不一樣的評價，她在歷來華人女作家中具備罕有匹敵的影響力，應是無庸置疑。
作品風格幾度轉變 無意中為台灣經濟成長留下見證
對於一般人而言，「瓊瑤」這兩字就是纏綿悱惻、浪漫至上、愛情第一的代名詞，其實她的作品風格幾度轉變，最早期的《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》，主角從中國大陸來台，充滿為了生活奔波、苦熬的辛酸，就連子女們也沒有更輕鬆，需要面對龐大的升學壓力，像是幾乎類自傳的《窗外》。這個時期的瓊瑤作品，親情和愛情的衝突也較為強烈，長輩常是晚輩愛情的大阻礙，而晚輩們也較不能隨心所欲，多半要因為傳統思想而犧牲。
最早期瓊瑤小說改編電影，不是時代背景定在民初的《婉君表妹》、《啞女情深》，就是講大陸來台人士生活的《煙雨濛濛》等，大家印象裡常常在餐廳、咖啡廳與客廳流轉的戀愛模式，瓊瑤也要到了1970年代中後期才比較多這樣的描述，也有很符合社會現況的理由，因為台灣經濟在成長、多數人的生活比起10年前改善太多，她的故事裡的男女主角，終於可以不用花太多時間在煩惱下一頓在哪兒，能夠用來談刻骨銘心的戀愛。
1970年代以降，瓊瑤電影的女主角外型也越來越具有摩登時尚味，從傳統玉女唐寶雲，到淘氣俏皮的甄珍，再到身材高䠷、撐得起都會時尚造型的林青霞，角色的家庭背景也變得越來越富裕，她故事中的台灣也擺脫了從困頓中建設的時期，到了和歐美將要接軌的富裕年代，整個轉變過程，就在她的作品裡不知不覺地完成。今天看來，都是難能可貴的歷史紀錄。
瓊瑤其實最清楚，戀愛故事必須與時俱進，主角的生活更不能偏離觀眾太遠，才會讓他們看得加倍投入，所以她自組「巨星」公司拍攝的幾部片，都會有最新的流行、最有趣的玩意兒，像是《問斜陽》裡有著「小精靈」電動玩具的咖啡廳，就是當時台北的熱門噱頭。也無怪乎她的電影主題曲，不僅是最紅牌的歌手來演唱，也都會在電影上片後成為流行夯歌。
談戀愛要俊男美女才浪漫 名字都要優雅、好聽
瓊瑤影片還有一點很影響少男少女，讓人誤以為俊男美女談戀愛才更浪漫，從此大家眼光都開始向上看，顏值太低落也會影響在戀愛市場的行情。而且不止人要長得好看，名字也要好聽，特別是女主角，如果不能叫做宛露、采芹、盼雲之類的，好像氣質也減損了幾分。當然瓊瑤的主角動不動就能吟詩誦詞、引經據典，這就不是一般人能做得到，使得她的愛情故事，就算再努力貼近現實，也仍然不夠寫實。
可是在娛樂項目不算豐富的年代，100分鐘內經歷曲折的愛恨糾纏，已經足以使人暫時逃離生活中的狗屁倒灶事，瓊瑤的愛情片才會那麼吸引那個時代的觀眾，特別是學生或是加工廠內的女工，到了1980年代，台灣觀眾的眼光開始投向更輕鬆、洋氣的香港喜劇片，瓊瑤的愛情電影票房就逐漸走下坡了。
從大銀幕到小螢幕 影響力更深入家庭
但瓊瑤不愧是瓊瑤，走下大銀幕、進入小螢幕，她還是很懂觀眾的需求，而且說故事的節奏從100分鐘內一氣呵成、高潮迭起，變成每一天都有起承轉合、結尾再留下個大爆點，吸引大家隔天還是要繼續準時收看不可。
瓊瑤最驚人的貢獻是，在她做戲的年代，培養了一些新秀編導，這群人後來進入了目前的台語八點檔陣營內，繼續為觀眾砲製一連串的愛恨情仇、家族內鬥、手足或是好友間的衝突，讓新生代的觀眾還是每天得準時收看，瓊瑤的影響力就依舊在台灣電視圈永遠不會消失。
從小說到電影再到電視劇，那麼多代的讀者或是觀眾都被她深深的打動，折服於她的說故事公式之下，她對於影視界的貢獻，也真當得上「教母」兩字了。
【瓊瑤小檔案】
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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※ 生命線專線：1995
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對於一般人而言，「瓊瑤」這兩字就是纏綿悱惻、浪漫至上、愛情第一的代名詞，其實她的作品風格幾度轉變，最早期的《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》，主角從中國大陸來台，充滿為了生活奔波、苦熬的辛酸，就連子女們也沒有更輕鬆，需要面對龐大的升學壓力，像是幾乎類自傳的《窗外》。這個時期的瓊瑤作品，親情和愛情的衝突也較為強烈，長輩常是晚輩愛情的大阻礙，而晚輩們也較不能隨心所欲，多半要因為傳統思想而犧牲。
最早期瓊瑤小說改編電影，不是時代背景定在民初的《婉君表妹》、《啞女情深》，就是講大陸來台人士生活的《煙雨濛濛》等，大家印象裡常常在餐廳、咖啡廳與客廳流轉的戀愛模式，瓊瑤也要到了1970年代中後期才比較多這樣的描述，也有很符合社會現況的理由，因為台灣經濟在成長、多數人的生活比起10年前改善太多，她的故事裡的男女主角，終於可以不用花太多時間在煩惱下一頓在哪兒，能夠用來談刻骨銘心的戀愛。
1970年代以降，瓊瑤電影的女主角外型也越來越具有摩登時尚味，從傳統玉女唐寶雲，到淘氣俏皮的甄珍，再到身材高䠷、撐得起都會時尚造型的林青霞，角色的家庭背景也變得越來越富裕，她故事中的台灣也擺脫了從困頓中建設的時期，到了和歐美將要接軌的富裕年代，整個轉變過程，就在她的作品裡不知不覺地完成。今天看來，都是難能可貴的歷史紀錄。
瓊瑤其實最清楚，戀愛故事必須與時俱進，主角的生活更不能偏離觀眾太遠，才會讓他們看得加倍投入，所以她自組「巨星」公司拍攝的幾部片，都會有最新的流行、最有趣的玩意兒，像是《問斜陽》裡有著「小精靈」電動玩具的咖啡廳，就是當時台北的熱門噱頭。也無怪乎她的電影主題曲，不僅是最紅牌的歌手來演唱，也都會在電影上片後成為流行夯歌。
談戀愛要俊男美女才浪漫 名字都要優雅、好聽
瓊瑤影片還有一點很影響少男少女，讓人誤以為俊男美女談戀愛才更浪漫，從此大家眼光都開始向上看，顏值太低落也會影響在戀愛市場的行情。而且不止人要長得好看，名字也要好聽，特別是女主角，如果不能叫做宛露、采芹、盼雲之類的，好像氣質也減損了幾分。當然瓊瑤的主角動不動就能吟詩誦詞、引經據典，這就不是一般人能做得到，使得她的愛情故事，就算再努力貼近現實，也仍然不夠寫實。
可是在娛樂項目不算豐富的年代，100分鐘內經歷曲折的愛恨糾纏，已經足以使人暫時逃離生活中的狗屁倒灶事，瓊瑤的愛情片才會那麼吸引那個時代的觀眾，特別是學生或是加工廠內的女工，到了1980年代，台灣觀眾的眼光開始投向更輕鬆、洋氣的香港喜劇片，瓊瑤的愛情電影票房就逐漸走下坡了。
從大銀幕到小螢幕 影響力更深入家庭
但瓊瑤不愧是瓊瑤，走下大銀幕、進入小螢幕，她還是很懂觀眾的需求，而且說故事的節奏從100分鐘內一氣呵成、高潮迭起，變成每一天都有起承轉合、結尾再留下個大爆點，吸引大家隔天還是要繼續準時收看不可。
瓊瑤最驚人的貢獻是，在她做戲的年代，培養了一些新秀編導，這群人後來進入了目前的台語八點檔陣營內，繼續為觀眾砲製一連串的愛恨情仇、家族內鬥、手足或是好友間的衝突，讓新生代的觀眾還是每天得準時收看，瓊瑤的影響力就依舊在台灣電視圈永遠不會消失。
從小說到電影再到電視劇，那麼多代的讀者或是觀眾都被她深深的打動，折服於她的說故事公式之下，她對於影視界的貢獻，也真當得上「教母」兩字了。
【瓊瑤小檔案】
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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