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▲在12月31日（含）之前完成登錄，已獲得抽獎資格，有機會抽中電動機車、iPhone手機等大獎。（圖／屏東縣府提供）

為鼓勵民眾積極登錄電子簡訊及主動完成年度機車排氣定檢，屏東縣府環保局特別推出機車排氣定檢獎勵活動。凡於113年內依法定期限完成檢驗且完成簡訊通知登錄的車主，將有機會參加抽獎，最大獎項為電動機車。根據空氣污染防制法規定，出廠滿5年的燃油機車需每年在行駛執照原發照的月份前後1個月內完成排氣定檢，屏東縣符合規定的機車數量超過43萬輛。為提升機車定檢的提醒效率，環保局過去透過寄送明信片的方式通知車主，但為響應節能減碳政策，將逐步停止此項措施，並加強電子通知，讓車主能更即時且便利地接收檢驗信息，避免因未收到明信片而錯過定檢。環保局強調，凡在屏東縣具備車籍的車主，於113年度法定期間內主動完成排氣定檢並檢驗合格（包括複驗合格），且完成簡訊通知登錄的車主，即可參加抽獎。截至11月底，屏東縣已有約32萬輛機車完成定檢，但簡訊登錄僅約4萬筆，提醒車主把握機會，掃描獎勵活動的QR-code，填寫相關資料以獲得抽獎資格。獎項包括電動機車、iPhone、Apple Watch及知名賣場現金禮券等，總獎品超過500份，抽獎活動將於明年2月舉行。環保局提醒，未在法定期限內完成排氣定檢的機車將會面臨新台幣500元的罰鍰，若逾期6個月仍未檢驗，將再處以新台幣3,000元的罰鍰，最重可由監理機關進行註銷牌照。簡訊通知服務不僅符合環保理念，還能確保即使因搬家等原因而改變住址的車主，仍能方便接收排氣定檢通知，並有機會獲得抽獎大獎。