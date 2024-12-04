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▲瓊瑤閱讀時有感而發，「活到這個年紀，已經是上蒼給我的恩寵。所以，從此以後，我會笑看死亡」，因此寫下該封道別信留給後輩。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤個人檔案。（圖／資料庫）

知名作家瓊瑤今（4）日稍早驚傳在淡水住處輕生逝世，享壽86歲，早年以《還珠格格》一作享譽盛名，深受廣大讀者及觀眾喜愛，然而翻閱瓊瑤過往社群與文章，驚覺她早在2017年就在臉書平台公開一封給兒子與兒媳的信，詳細交代身後事「5點叮囑」，包括「不設靈堂、不出殯、不開追悼會」等，並喊話後輩淡然面對人生必經過程「離別」，呼籲大家別被「生死」給框住。瓊瑤在文中表示，自己讀到一篇名為《預約自己的美好告別》的文章深有感觸，「活到這個年紀，已經是上蒼給我的恩寵。所以，從此以後，我會笑看死亡」，因此寫下該封道別信，內容喊話身後事「5點叮囑」：「不要用任何宗教的方式來悼念我」、「將我儘速火化成灰，採取花葬的方式」、「發訃文、不公祭、不開追悼會。私下家祭即可」、「不做七，不燒紙，不設靈堂，不要出殯」、「我不要『死後哀榮』」。此外，瓊瑤也多次表達自己對生命之淡然，十分順應大自然對於生命的取奪，從以下幾點即可感受得出，「無論我生了什麼重病，不動大手術」、「不把我送進加護病房」、「絕對不能插鼻胃管」、「不能在我身上插入各種維生的管子。尿管、呼吸管、各種我不知道名字的管子都不行」、「最後的急救措施都不要」，並且讓後事愈快結束愈好，只盼低調離開塵世，不帶走一片雲彩也沒關係。本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎