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NBA盃分組賽今天結束，最終晉級名單出爐，西區4隊分別是雷霆、獨行俠、火箭和勇士，東區則是公鹿、魔術、尼克及老鷹，8強賽事將在12月10、11日展開，尋求衛冕的湖人，以及全聯盟戰績最佳的騎士都被淘汰了。今日賽事，東區部分，A組由尼克以121：106擊敗魔術，拿下分組第1晉級，魔術靠著外卡排名，擠下塞爾提克和活塞取得分區第4種子，B組公鹿以128：107擊敗活塞，並以凈勝分+50榮登分區頭號種子，C組龍頭老鷹為首支晉級8強隊伍，為分區第3種子。西區部分，A、C組皆由率先取得3連勝的火箭、勇士晉級，B組部分，太陽今天以104：93擊敗馬刺，但雷霆也贏球以133：106勝爵士，雷霆以淨勝分＋45擠下太陽晉級，太陽在外卡競爭也輸給獨行俠的淨勝分+46，因此出局，。東區種子序：1公鹿、2尼克、3老鷹、4魔術西區種子序：1雷霆、2火箭、3勇士、4獨行俠8強賽事為單淘汰制，11日上午8點（台灣時間）公鹿對魔術、10點30分雷霆對獨行俠，12日上午8點尼克對老鷹、10點30分火箭對勇士。4強則在15日舉行，冠軍賽於18日。