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韓國總統尹錫悅3日深夜突然發布最短命的全國緊急戒嚴令；民進黨立院黨團在第一時間竟發文附和戒嚴，事後雖火速刪貼文，仍引發輿論譁然；粉專《政客爽》發出一張10月北韓領袖金正恩點名批評南韓總統尹錫悅「弱智」的截圖，狠酸「只有民進黨跟尹錫悅站在一起」、「這局民進黨得一分」。粉專《政客爽》今（4）日在臉出發出一張金正恩曾批評尹錫悅「弱智」的截圖，並在截圖上標注「南韓朝野政黨，首次跟金正恩看法達成一致，實現朝鮮半島統一」，並配文狠酸，「只有民進黨跟尹錫悅站在一起，還誇人家尹總統守護自由憲政體制所以戒嚴，這局民進黨得一分。」貼文一出，網友們也紛紛留言，「這次我讚成金正恩說的大實話」、「完了，民進黨被它們最崇拜的偶像說弱智」、「被金小胖駡『弱智』，真的是前無古人，後無來者；堪稱『南韓之恥』」、「怎麼敢罵我們民進黨呢？青鳥要飛去北韓了」。