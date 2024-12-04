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▲不少同仁帶著家人、毛小孩參與Cathay Run，一起追求健康生活。（圖／業者提供）

▲Cathay Run將團結的意向融入設計當中，圖為接力跑獎牌與帽子。

▲卑南國小柔道隊也一同參與Cathay Run，邀請由國泰世華銀行基金會所贊助的卑南國小柔道隊，參加歡樂組路跑。（圖／業者提供）

國泰世華銀行長年打造「生活與工作平衡」的職場環境，不僅關心同仁工作狀況，也關懷其和親友的身心健康。日前，國泰世華於新北市大都會公園舉辦「2024 Cathay Run」員工路跑活動，活動現場在銀行董事長郭明鑑鳴槍帶領下，近3,000名員工與其眷屬、朋友甚至是毛小孩一起活力開跑。本次Cathay Run以「Run our way」為口號，希望同仁不論是工作或是運動習慣上，都「一起邁步，走我們的路」，盼讓參與者在健康運動的同時，也感受到國泰集團的活力氣息。國泰世華銀行表示，健康是無可取代的，因此期望透過多樣化的活動，呼籲同仁要重視健康。而Cathay Run鼓勵同仁和親友以運動促進健康，不只是慢跑，也加入其他運動元素，期望大家找到適合自己的健康促進方式。Cathay Run活動分為「歡樂跑」以及「接力跑」兩大賽制，「歡樂跑」全程3KM，不管是親友、毛小孩都可以一同參與，當天便有不少毛小孩穿著可愛的寵物號碼布，跟著同仁一起參與「歡樂跑」，這也是Cathay Run的特有的文化，讓參與者以輕鬆愉快的心情揮汗；另一項賽制則為「接力跑」，由4位同仁接力完成總長12KM的路程，一同發揮團隊精神向前邁步爭取最佳成績。一位跨部門組隊的同事表示：「從去年參賽接力跑後，我們就維持每周1~2次團練，很開心能跟這些同事跑到現在，養成固定運動的習慣」。活動現場除了跑者的風采與多樣化的活動安排，從主舞台的視覺、拍照拱門、賽道標語，到衣服、毛巾、號碼布與各式貼紙小物，也都充滿巧思。銀行內部設計團隊將團結和傳承的意向，以帶有速度感的圖像元素，結合企業代表色，並搭配可愛的小動物做出變化，將公司的傳統活動，包裝得更時尚、新穎，細緻程度宛如專業的公開比賽。2023年的Cathay Run整體活動視覺設計，更在今年獲得擁有亞洲四大設計獎之稱的K-design，頒發金獎肯定。一名帶著柯基的同仁表示：「蠻喜歡這種能和大家一起出來玩的公司活動，而且寵物號碼布、寵物樣式的紋身貼紙真的都好可愛，會帶回去珍藏。」今年Cathay Run也再次結合國泰世華為偏鄉學童所籌辦的永續金融探索營，邀請由國泰世華銀行基金會所贊助的卑南國小柔道隊參加歡樂組路跑，小將們現場展現滿滿活力，彼此打氣，奮力完賽。本次營隊學童不僅一同參與路跑活動，也透過寓教於樂的課程和互動遊戲，讓孩童們學習正確的金錢知識、建立對反詐騙的認識，亦赴多個台北知名景點參訪，讓小朋友們留下了專屬於同儕間的回憶。國泰世華重視企業永續，為促進同仁健康意識，除提供員工定期健檢，打造如減重競賽、健康講座、紓壓活動，以及路跑、桌球等大型運動賽事，並提供運動社團補助，鼓勵同仁發展興趣、強健身心；對外，國泰世華亦積極攜手國泰世華銀行基金會，關注「學童平等受教權」，並贊助偏鄉學校發展如體育、藝術、音樂等特色教育，盼以具體行動育才，期許能幫助社會更好，帶動善的循環。