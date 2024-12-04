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韓國發生最短命戒嚴令，也讓不少人開始思考，出國玩若碰到當地戒嚴，投保的旅平險、旅遊不便險會不會理賠？產險業者今（4）日受訪時表示，若事前就已投保，且旅程開始前7天內因而取消行程，造成的損失是可獲理賠，後續若因戒嚴出現暴動、民眾騷擾情況， 更改預定旅程因而增加的交通或住宿費用，就實際支出的費用，在保險金額內也會作賠償。不過，若是自認危險而自行縮短旅程、變更旅程所產生的費用或損失則不在承保範圍內。富邦產險指出，目前南韓戒嚴令已解除，依昨晚發布的戒嚴令情況來看，並未影響航班運作、外國人入境等，並未影響旅遊不便險中的班機延誤、旅程取消、旅程更改。新安東京海上產險也表示，目前前往南韓的旅遊保險還是正常收件。至於出國旅遊若碰到當地戒嚴，投保的旅平險、旅遊不便險有沒有理賠？富邦產險說明，假設因戒嚴後續產生暴動、民眾騷擾的情況，導致無法前往當地旅遊，若要保人事前已完成投保者，且在海外旅程開始前的7天內因而取消行程，就可以獲得旅程取消所造成的損失保障。另外，在旅遊期間如遇到上述情況產生的暴動、民眾騷擾的情況， 導致更改其預定旅程因而所增加的交通或住宿費用，就實際支出的費用，於保險金額內作賠償，惟應扣除可由旅館業者、交通工具業者、旅行社或其他提供旅行、住宿業者處獲得的退款或非貨幣形式償還的等值金額。新安東京海上產險也指出，以韓國宣布戒嚴令6項規定應不至於影響旅客的行程，更何況現在已經解嚴，因此，保險公司將不會主張在旅程更改或旅程取消條款所列的不保事項「直接或間接因法令、政府命令所致之損失」，而回歸到被保險人實際發生損失的事實去確認是否符合保單條款的規定。不過，新安東京海上產險也提醒，如果是消費者自認為危險而自行縮短旅程、變更旅程所產生的費用或損失則不在承保範圍內，保險公司在這種狀況下將不負賠償責任。富邦產險則建議，出國旅遊提早投保，就可以保障因政治動盪產生的暴動、民眾騷擾而導致旅遊不便的風險。不過，若是已知前往旅遊地區發生戰爭等事故， 依據旅平險示範條款所規範的除外責任（原因），若被保險人因「戰爭（不論宣戰與否）、內亂及其他類似的武裝變亂」致成死亡、失能或傷害，將無法獲得理賠。產險業者建議，旅遊前可至外交部領事事務局網站，查詢欲前往的國家發布的旅遊警示，因一般保險公司對於「紅色警示─不宜前往，宜儘速離境」都不予承保。