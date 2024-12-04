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「2025臺南市耶誕跨年系列活動」將聯辦3場，市長黃偉哲今(4)日首支由南韓出道的臺灣女團GENBLUE幻藍小熊的陪同下宣布第2波卡司，黃偉哲也特別賣關子透露接下來還有最後一波卡司要公布，請粉絲們耐心等待「來臺南跨年，就對了!」。另外還有今年世界棒球12強的臺灣英雄要跟大家一起跨年，精彩度吸睛度都是全國數一數二。今天公布的「2025臺南市耶誕跨年系列活動」第二波歌手名單，新營場次有搖滾天團八三夭、超人氣創作歌手高爾宣OSN、實力唱將陳忻玥、新生代R&B歌手王ADEN、饒舌歌手PIZZALI等；而壓軸的跨年場次則有本土天團玖壹壹、三金加持的歌手曾沛慈、金曲歌后孫盛希、超人氣男團FEniX、AcQUA源少年、還有來自日本的四人女團@onefive，星光褶褶。黃偉哲表示，臺南好young耶誕跨年活動已經打出自己的品牌，成為全國注目的焦點之一，今天公佈的許多卡司，其實都是許多年輕朋友、網友們敲碗的結果，有金曲獎的天后、在地本土天團，也有點閱率破五千萬傳唱度超高的歌手。黃偉哲也強調，今年臺南市耶誕跨年系列活動一樣有多國高人氣卡司的表演，歡迎全國民眾來臺南追星、走走逛逛、吃美食，好好享受國家地理旅遊雜誌及CNN都推薦「2024全球最酷&最值得造訪的景點」-臺南的真滋味。確定參加12/31「臺南好Young」跨年晚會的「GENBLUE幻藍小熊」一首COCO舞在韓國引爆話題、帶動流行，今天特地撥冗出席記者會，因為團名有藍，黃偉哲特定準備同音的蘭花絲巾送給她們，期許幻藍小熊能像臺南蘭花一樣，揚名國際，而「GENBLUE幻藍小熊」也準備了印有團名的外套與專輯回送黃偉哲。6名團員中采甄來自臺南，對於能在自己的故鄉演出，並與大家一起跨年，感到十分榮幸與期待。「GENBLUE幻藍小熊」也不約而同的表示，COCOCO歌詞中展現追逐夢想與未來的勇氣與決心，她們會持續帶著這種熱情與勇氣帶給大家精彩的表演。主辦單位新聞處提醒大家，來臺南跨年還有機會可以拿大獎。「2024臺南購物節」已開跑，活動將持續至明年2月，只要50元就能抽百萬名車、鑽戒等好禮，用Line帳號就可以綁定手機載具，不限發票、收據都可以參加抽獎，還可以幫家人一起登錄，歡迎大家提早規劃行程，來臺南跨年、旅遊並享受購物樂趣。