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韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，僅僅6小時後便因國會強烈反對而撤銷，成為韓國內政史上一個充滿戲劇性的瞬間。這一舉動震撼了國內外，也使東北亞的地緣政治局勢再添波瀾。尹錫悅的戒嚴計劃被標榜為「剷除親北勢力」，但迅速引來反對黨、民間團體及學者的猛烈抨擊。在野黨共同民主黨斥責其破壞憲政基礎，要求重新檢討其政策方向。與此同時，保守派內部對尹的支持出現裂痕，部分批評其執政風格過於冒進。這一事件讓許多韓國人想起1980年代的民主化運動——那個國家被戒嚴統治壓制，但民眾卻在光州等地掀起反抗浪潮的年代。1980年光州事件（又稱「光州民主化運動」）中，數千市民無畏軍方鎮壓，為韓國爭取民主奠定了基石。尹錫悅的戒嚴之舉，使一些老一輩韓國人憶起那段血淚交織的歷史，並促使民眾捍衛民主的呼聲再次高漲。此次戒嚴事件讓韓國學者與公民擔憂：韓國是否會在政治動盪中迷失方向？這場風波後，尹政府的支持率必然雪上加霜，並可能引發提前總統選舉的呼聲。如果在野黨上台，韓國的對華政策是否將轉向平衡路線，減少目前的強硬色彩？美國對韓國的戒嚴風波表達「高度關注」，強調支持韓國民主制度的穩定性。華盛頓擔心這場危機將削弱美韓同盟，尤其是在應對北韓挑釁和制衡中國影響力方面。中國則利用此次事件大做文章。《人民日報》指出，韓國的政治動盪是「過度親美」政策的必然結果，並呼籲韓國重回與鄰國友好合作的正軌。中國外交部則對此保持克制，呼籲「和平解決分歧」。日本對此採取了低調姿態，表面上避免介入，但實際上加快了國防現代化步伐，強調應對東北亞潛在不穩定因素的重要性。北韓領導人金正恩目前尚未直接回應，但近期飛彈試射頻率顯著增加。專家認為，北韓可能會藉此機會測試韓國的脆弱性，並利用韓國內部分裂來提升自己在外交談判中的籌碼。金正恩可能希望以「危機製造」方式轉移國際焦點，並拉攏中國進一步支持。尹錫悅的外交政策一向親美，但經濟上的對華依賴卻無法忽視。2023年，中國依然是韓國的最大貿易夥伴，其出口總額中約四分之一流向中國。在半導體等高科技領域，韓國更無法與中國完全割裂。隨著此次政治風波，韓國未來可能在對華政策上作出以下調整：1.深化經濟合作：重新強調中韓在新能源、供應鏈等領域的合作。2.降低敏感議題的公開性：如薩德部署問題可能不再被頻繁提及，減少雙邊對抗情緒。3.平衡美中之間的關係：採取技術自主的務實路線，既鞏固與美國的同盟，又避免過度激化與中國的矛盾。從光州到今日，韓國人民一次次在危機中守護民主制度，這為此次戒嚴風波提供了歷史與精神背景。民主的堅韌並非一蹴而就，而是通過一次次試煉得以鞏固。對台灣而言，韓國的教訓發人深省：內部分裂與政策失誤可能為外部勢力介入埋下隱患。同樣在中美角力之間，台灣需要穩固內政、靈活應對，避免捲入激烈的地緣政治競爭。韓國的政治風暴或許會平息，但其留下的震盪必將影響未來東北亞的權力格局。作為地緣政治的重要棋子，韓國如何抉擇，將成為觀察東北亞未來的重要視角。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com