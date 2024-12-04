知名作家瓊瑤留言「翩然離去」，享壽86歲，讓粉絲十分不捨。瓊瑤一生創作無數，寫了超過60部經典小說，作品幾乎都翻拍成電視劇或電影，當中最具代表性的《還珠格格》二季近期甫在Netflix上架，掀起回憶殺。其他經典神劇如《六個夢》、《雁兒在林梢》等還有機會重溫嗎？《NOWnews》整理瓊瑤10部經典電視劇（全249集）、3部電影免費觀看平台、連結一次收藏。
中視經典戲劇YouTube頻道推出「緬懷瓊瑤戲劇24H不斷電」，《望夫崖》、《雪珂》、《青青河邊草》、《梅花三弄之梅花烙》、《梅花三弄之鬼丈夫》、《梅花三弄之水雲間》等瓊瑤經典電視劇，共161部影片供觀眾免費收看。
☑️點此看｜瓊瑤《望夫崖》 共26集
☑️點此看｜瓊瑤《雪珂》 共24集
☑️點此看｜瓊瑤《青青河邊草》 共42集
☑️點此看｜瓊瑤《梅花三弄之梅花烙》 共21集
☑️點此看｜瓊瑤《梅花三弄之鬼丈夫》 共22集
☑️點此看｜瓊瑤《梅花三弄之水雲間》 共26集
而華視近年也陸續將瓊瑤電視劇進行數位修復，上傳至「華視戲劇頻道」YouTube頻道，包含《六個夢》中的《追尋》（電視劇名《婉君》）、《啞妻》與《三朵花》，全48集供觀眾免費收看。另外也有由劉雪華、秦漢、林瑞陽主演、1989年上映的《海鷗飛處彩雲飛》全40集，也是免費收看。
☑️點此看｜瓊瑤《六個夢》改編《婉君》 共18集
☑️點此看｜瓊瑤《六個夢》改編《啞妻》 共19集
☑️點此看｜瓊瑤《六個夢》改編《三朵花》 共11集
☑️點此看｜瓊瑤《海鷗飛處彩雲飛》 共40集
在瓊瑤小說改編電影部分，CATCHPLAY+有1973年上映、由甄珍與鄧光榮主演的瓊瑤電影《彩雲飛數位修復版》。「美國國際廣播公司綜藝頻道VIBC YouTube頻道則有由林青霞與秦漢主演的《雁兒在林梢》（1979年上映）及《一顆紅豆》（1978年上映），供觀眾免費收看。
☑️點此看｜瓊瑤電影《彩雲飛數位修復版》（需加入會員）
☑️點此看｜瓊瑤電影《雁兒在林梢》
☑️點此看｜瓊瑤電影《一顆紅豆》
🟡瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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而華視近年也陸續將瓊瑤電視劇進行數位修復，上傳至「華視戲劇頻道」YouTube頻道，包含《六個夢》中的《追尋》（電視劇名《婉君》）、《啞妻》與《三朵花》，全48集供觀眾免費收看。另外也有由劉雪華、秦漢、林瑞陽主演、1989年上映的《海鷗飛處彩雲飛》全40集，也是免費收看。
☑️點此看｜瓊瑤《六個夢》改編《婉君》 共18集
☑️點此看｜瓊瑤《六個夢》改編《啞妻》 共19集
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在瓊瑤小說改編電影部分，CATCHPLAY+有1973年上映、由甄珍與鄧光榮主演的瓊瑤電影《彩雲飛數位修復版》。「美國國際廣播公司綜藝頻道VIBC YouTube頻道則有由林青霞與秦漢主演的《雁兒在林梢》（1979年上映）及《一顆紅豆》（1978年上映），供觀眾免費收看。
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🟡瓊瑤小檔案
本名：陳喆
出生年：1938
婚姻：有2段婚姻，育有1子
事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》
與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚
瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇
代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》
得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎
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※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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