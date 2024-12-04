亞洲天王周杰倫將於明（4）日起一連四天，將在台北大巨蛋舉辦「嘉年華世界巡迴演唱會」，演唱會近日也進行現場彩排。就有不少民眾意外發現，大巨蛋場館外圍「SOGO大巨蛋美食公園」就能聽得到周杰倫的歌聲，消息引發網友熱烈討論，部分餐廳已連續4天客滿，業者則透露目前部分餐廳仍有零星空位，更有餐酒館貼心表示「若現場客人想聽演唱會，將會配合關閉餐廳音樂。」
周杰倫睽違7年於台北舉辦演唱會，15萬張門票搶購一空，手速慢的歌迷更開玩笑要爬進下水道聽周杰倫唱歌，不過就有網友意外發現，前往大巨蛋素食料理餐廳「PRESERVE」用餐時，就能聽得到周杰倫彩排的歌聲，歌迷立刻湧入訂位，導致該間餐廳連續4天晚上位置都客滿了。
事實上不僅有「PRESERVE」聽得到周杰倫唱歌，「SOGO大巨蛋美食公園」共有14家餐廳，皆是座落於大巨蛋場館外圍，同樣聽得到演唱會的歌聲傳出。
而根據SOGO業者表示，12月5日起至8日，遠東Garden City 1F食尚庭園目前已有6成餐廳晚上訂位全滿，包括SPORTS NATION、湊湊火鍋·茶憩、一風堂BAR IPPUDO等。
其餘餐廳目前大約7-9成滿，也就是說包括「TOK盡興食光」、「漢堡排 嘉」、「週末炸雞漢堡俱樂部」、「螢火部落」、「武蔵野森珈琲Diner」、「大巨星港式飲茶餐酒館」、「Lit Lit」、「星胡同」、「掌門精釀啤酒餐廳」、「紫木槿韓餐酒館」，都還有零星時段的座位有機會訂得到，大巨蛋食尚庭園14家餐廳訂位電話一覽。
而由築間集團開設的「紫木槿韓餐酒館」也特別表示，明（8）日開始共4個晚餐時段也都已經客滿，22:00~00:00時間則還有零星座位。業者提到，餐廳本就會播自己的音樂，但若是現場客人普遍都想間接聽到周杰倫演唱會曲目的話，可以配合關閉餐廳音樂。
另遠東Garden City 於12月5日起至1月8日也正逢推出耶誕跨年檔期，各餐廳皆推出優惠餐點同歡，包括大巨星港式飲茶餐酒館 優惠套餐組合，原價1560元，特價1300元（內用加收10%服務費）、螢火部落 陸拼盤（4-5人份），原價2750元，特價2500元（內用加收10%服務費）。
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事實上不僅有「PRESERVE」聽得到周杰倫唱歌，「SOGO大巨蛋美食公園」共有14家餐廳，皆是座落於大巨蛋場館外圍，同樣聽得到演唱會的歌聲傳出。
而根據SOGO業者表示，12月5日起至8日，遠東Garden City 1F食尚庭園目前已有6成餐廳晚上訂位全滿，包括SPORTS NATION、湊湊火鍋·茶憩、一風堂BAR IPPUDO等。
其餘餐廳目前大約7-9成滿，也就是說包括「TOK盡興食光」、「漢堡排 嘉」、「週末炸雞漢堡俱樂部」、「螢火部落」、「武蔵野森珈琲Diner」、「大巨星港式飲茶餐酒館」、「Lit Lit」、「星胡同」、「掌門精釀啤酒餐廳」、「紫木槿韓餐酒館」，都還有零星時段的座位有機會訂得到，大巨蛋食尚庭園14家餐廳訂位電話一覽。
而由築間集團開設的「紫木槿韓餐酒館」也特別表示，明（8）日開始共4個晚餐時段也都已經客滿，22:00~00:00時間則還有零星座位。業者提到，餐廳本就會播自己的音樂，但若是現場客人普遍都想間接聽到周杰倫演唱會曲目的話，可以配合關閉餐廳音樂。
另遠東Garden City 於12月5日起至1月8日也正逢推出耶誕跨年檔期，各餐廳皆推出優惠餐點同歡，包括大巨星港式飲茶餐酒館 優惠套餐組合，原價1560元，特價1300元（內用加收10%服務費）、螢火部落 陸拼盤（4-5人份），原價2750元，特價2500元（內用加收10%服務費）。