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▲瓊瑤生平。（圖／資料庫）

知名作家瓊瑤今（4）日被發現於淡水住處身亡，死訊讓各界深感悲痛，瓊瑤的遺體稍早已送抵二殯，士林地檢署檢察官準備前往二殯進行相驗，稍早瓊瑤兒子已抵達殯儀館，從後門進入相驗室等待。據悉，瓊瑤位於淡水的住處為一層2戶，她與兒子、兒媳分別各住一戶，昨晚瓊瑤告訴兒媳「明天中午來我家找我」，結果兒媳前往瓊瑤家中，開門後卻不見婆婆人影，最後才在房間發現瓊瑤，不過人已身亡。瓊瑤小檔案本名：陳喆出生年：1938婚姻：有2段婚姻，育有1子事蹟：25歲在《皇冠雜誌》發表正式出道作《窗外》與第二任丈夫、皇冠文化創辦人平鑫濤婚外情8年後結婚瓊瑤的小說作品多已改編成電影或電視劇代表作：《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《窗外》、《還珠格格》得獎紀錄：瓊瑤小說改編的電影《庭院深深》和《女朋友》，分別獲得第9、第12屆台灣金馬獎優等劇情片獎