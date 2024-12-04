我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蹦闆指出，自己近期每週訓練4天、一天練2小時，甚至還戒酒準備比賽。（圖／記者李政龍攝）

▲「亞洲統神」張嘉航與人氣網紅「蹦闆」呂育銓，將在《拳上2024》一決高下，兩人將大戰6回合、每回合3分鐘。（圖／記者李政龍攝）

▲統神和蹦闆經過將近4個月的訓練後，兩人都揚言準備將對手打趴。（圖／記者李政龍攝）

繼2023年《拳上》由Toyz和鍾培生上演世紀拳賽後，《拳上2024》本次將以「亞洲統神」張嘉航與人氣網紅「蹦闆」呂育銓為主秀，在拳上確定舉辦後，經過將近4個月的訓練，兩人身材都明顯縮水，統神更一口氣減了30公斤，《拳上2024》今天舉辦記者會宣布完整活動內容，，身為主秀的統神和蹦闆再次碰面也大打口水戰，蹦闆率先表示，自己近期每週訓練4天、一天練2小時，甚至戒酒備賽，「當天預估4回合能KO統神」，並大讚統神統神則是一如既往開啟五速嘴狂噴，首先針對6回合、每回合3分鐘賽制提出質疑，他認為回合數過長、時間過久，兩個人一定都不可能撐完，統神透露，8月中時體重測量是133公斤，現在已經降到103公斤，目標在比賽時能夠瘦到100公斤以下；面對拳賽，統神預計採用消耗戰，「我傾相慢慢吃拳，慢慢消耗，等他自己進來自爆，我跟你講啦，。」統神也補充，「我的重拳超猛，蹦闆應該吃不了我兩拳，他肯定沒什麼練，一看就知道；第二就是用技巧擊潰他，去年看Toyz就知道，只要沒控力，沒多久就爆了，。」最後蹦闆再酸統神「嘴巴真的很厲害」，直言《拳上》能請到統神真的很棒，負責搞笑部分，「統神個性大家都知道，一直活在自己的世界裡面，《拳上2024》將在12/21在台北小巨蛋開打，目前門票持續販售中，除了統神與蹦闆的壓軸大秀之外，拳擊國手黃筱雯、 甘家葳、賴主恩、陳念琴等也將到場觀戰。此外，《拳上2024》也將上演台灣女子羽量級選手吳沛儀對決泰國高手，爭奪亞洲WBC腰帶，中場表演部分，則有韓國重量級饒舌歌手 pH1 與 Loco 接力演出。