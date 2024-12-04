繼2023年《拳上》由Toyz和鍾培生上演世紀拳賽後，《拳上2024》本次將以「亞洲統神」張嘉航與人氣網紅「蹦闆」呂育銓為主秀，在拳上確定舉辦後，經過將近4個月的訓練，兩人身材都明顯縮水，統神更一口氣減了30公斤，今（4）日他也放話不可能輸，「站著給蹦闆打都沒事，我就是慢慢磨，等他自己進來自爆。」
《拳上2024》今天舉辦記者會宣布完整活動內容，兩人將採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則，身為主秀的統神和蹦闆再次碰面也大打口水戰，蹦闆率先表示，自己近期每週訓練4天、一天練2小時，甚至戒酒備賽，「當天預估4回合能KO統神」，並大讚統神「真的訓練得很好，尤其是那張嘴，比拳頭厲害。」
統神則是一如既往開啟五速嘴狂噴，首先針對6回合、每回合3分鐘賽制提出質疑，他認為回合數過長、時間過久，兩個人一定都不可能撐完，「我現在大概可以控制體力到2分鐘3回合差不多，但是3分鐘6回合，你就會看到我們兩個打到後面，牙套脫下來互罵。」
統神透露，8月中時體重測量是133公斤，現在已經降到103公斤，目標在比賽時能夠瘦到100公斤以下；面對拳賽，統神預計採用消耗戰，「我傾相慢慢吃拳，慢慢消耗，等他自己進來自爆，我跟你講啦，我KO它的機率如果只有1%，那他KO我的機率就是0％，我站著給他打都沒感覺啊。」
統神也補充，「我的重拳超猛，蹦闆應該吃不了我兩拳，他肯定沒什麼練，一看就知道；第二就是用技巧擊潰他，去年看Toyz就知道，只要沒控力，沒多久就爆了，所以我傾向用刺拳讓他自爆，讓蹦闆打我都沒差，反正只要護住頭部打我一定沒感覺。」
最後蹦闆再酸統神「嘴巴真的很厲害」，直言《拳上》能請到統神真的很棒，負責搞笑部分，「統神個性大家都知道，一直活在自己的世界裡面，我都不害怕6回合不知道他為甚麼這麼怕，我只拜託一件事情，拜託統神別棄權。」
《拳上2024》將在12/21在台北小巨蛋開打，目前門票持續販售中，除了統神與蹦闆的壓軸大秀之外，拳擊國手黃筱雯、 甘家葳、賴主恩、陳念琴等也將到場觀戰。
此外，《拳上2024》也將上演台灣女子羽量級選手吳沛儀對決泰國高手，爭奪亞洲WBC腰帶，中場表演部分，則有韓國重量級饒舌歌手 pH1 與 Loco 接力演出。
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統神則是一如既往開啟五速嘴狂噴，首先針對6回合、每回合3分鐘賽制提出質疑，他認為回合數過長、時間過久，兩個人一定都不可能撐完，「我現在大概可以控制體力到2分鐘3回合差不多，但是3分鐘6回合，你就會看到我們兩個打到後面，牙套脫下來互罵。」
統神透露，8月中時體重測量是133公斤，現在已經降到103公斤，目標在比賽時能夠瘦到100公斤以下；面對拳賽，統神預計採用消耗戰，「我傾相慢慢吃拳，慢慢消耗，等他自己進來自爆，我跟你講啦，我KO它的機率如果只有1%，那他KO我的機率就是0％，我站著給他打都沒感覺啊。」
統神也補充，「我的重拳超猛，蹦闆應該吃不了我兩拳，他肯定沒什麼練，一看就知道；第二就是用技巧擊潰他，去年看Toyz就知道，只要沒控力，沒多久就爆了，所以我傾向用刺拳讓他自爆，讓蹦闆打我都沒差，反正只要護住頭部打我一定沒感覺。」
最後蹦闆再酸統神「嘴巴真的很厲害」，直言《拳上》能請到統神真的很棒，負責搞笑部分，「統神個性大家都知道，一直活在自己的世界裡面，我都不害怕6回合不知道他為甚麼這麼怕，我只拜託一件事情，拜託統神別棄權。」
《拳上2024》將在12/21在台北小巨蛋開打，目前門票持續販售中，除了統神與蹦闆的壓軸大秀之外，拳擊國手黃筱雯、 甘家葳、賴主恩、陳念琴等也將到場觀戰。
此外，《拳上2024》也將上演台灣女子羽量級選手吳沛儀對決泰國高手，爭奪亞洲WBC腰帶，中場表演部分，則有韓國重量級饒舌歌手 pH1 與 Loco 接力演出。