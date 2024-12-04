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▲韓國在野黨領袖李在明（中）、曹國（前排右）上街要求尹錫悅下台。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅週二（3）深夜宣布戒嚴令，這個決定遭國會廣泛否決，如今更面臨政治生涯終結的挑戰，而早在一個月前，被認為是尹錫悅政治死對頭的韓國前法務部長曹國就已經發起針對尹錫悅的彈劾程序，不少觀點認為尹錫悅正是因為如今支持度低落、感到威脅，才決定用戒嚴的大動作豪賭欲保職位。尹錫悅宣布戒嚴令被視為一種政治自保行為，但這卻可能加速他的下台命運。隨著尹錫悅的聲望下降，他與第一夫人金建希、密友明泰均干政收賄醜聞不斷曝光，使得他的支持率降至新低17%。在今年4月的國會選舉中，執政黨國民力量僅獲得108席，而共同民主黨則取得175席，成為最大在野黨，而曹國所創立的祖國革新黨則成為第二大在野黨。現任總統尹錫悅出身檢察官，迅速崛起的原因源自於他打擊腐敗的形象，他曾起訴多名政要，包括前總統李明博和朴槿惠，然而韓國檢調體系的處理方式往往保留過去軍事獨裁時期所留下「見風轉舵」的遺毒，經常依賴輿論風向處事，前總統文在寅任內就有意對此進行檢調改革。當時，有著美國柏克萊大學的法學學歷、在首爾大學法律系任教的曹國被延攬踏入政壇，靠清新形象、談吐流暢、高學歷等優勢瞬間成為韓國政治新星，更被視為文在寅潛在接班人，文在寅也在任內指派曹國為法務部長，要求進行檢調體系的整肅，然而這卻也令曹國成為有意入主青瓦台的尹錫悅想打擊的重點對象。長期批評檢警系統的「合法暴力」的曹國，在2019年被指定擔任法務部長後不久，家人就接連爆出醜聞，其女被質疑升學舞弊及不當領取獎學金，其母親擔任理事長的私立學校財團涉嫌債務舞弊等。曹國在上任法務部長一個月內，光速推出檢察改革方案縮減檢方權限，接著便自請下台，此後官司纏身，遭檢方宛如報仇式地接連以涉嫌妨害公務、違反禁止不正當請託與收受財物法、濫用職權妨害行使權力等罪嫌起訴。最終被判有罪的曹國不僅失去法務部長的官銜，也失去大學教授的職務，自此便自行自行創黨吸收對現存政黨都不滿的選民支持，重新以政治領袖的身份登場，決心扳倒檢察官出身的尹錫悅。創黨之前還親自拜訪文在寅請求諒解，同時也以「第二大在野黨領袖」的身份，經常和現任共同民主黨揆李在明會面協商合作可能。曹國多次公開批評尹錫悅執政，並呼籲人民抵制其連任，針對性意味十足，面對曹國主導的彈劾程序，尹錫悅最終選擇聽信國防部長金龍顯的建議宣布戒嚴令，但此舉不僅未能穩住局勢，反而引發了更大的民憤和反對聲浪，如今若尹錫悅下台，韓國可能提前大選以決定繼任者，在野黨領袖李在明與曹國都成為可能人選。